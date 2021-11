Una plaga d'escorpins deixa tres morts i centenars d'hospitalitzats a Egipte

Un escorpí /@Pixabay





Almenys tres persones han perdut la vida i 453 han resultat ferides a la província egípcia d'Assuan per una plaga d'escorpins que ha aparegut per unes tempestes.





El professor del Centre d'Enginyeria Agrònoma, Ahmed Rizk, ha informat que les fortes pluges han portat els escorpins i serps fins a les zones habitades, sobretot a les zones altes, per intentar trobar refugi.







Els escorpins han picat, almenys, 453 persones. D'aquestes, mínim tres han mort i la resta han hagut de ser hospitalitzades a diferents centres sanitaris del país.





Rizk ha llançat una alerta per demanar a la població que eviti les zones muntanyoses si hi ha pluja. En cas de rebre una picada d'un escorpí, cal lligar una tela fortament al costat del lloc de la ferida perquè el verí no es propagui i arribi al cor i, després, s'ha d'anar a l'hospital de manera immediata.