Un segon pacient amb VIH venç el virus sense tractament

La doctora Xu Yu, membre de l'Institut Ragon, de l'Hospital General de Massachusetts, als Estats Units, i el seu equip han identificat una segona persona amb VIH no tractada que semblava haver superat el virus, segons publiquen a la revista 'Annals of Internal Medicine'.





El pacient no presentava indicis de genomes intactes del VIH en més de 1.500 milions de cèl·lules sanguínies i tissulars analitzades, cosa que suggereix que el virus havia estat eliminat de l'organisme del pacient.





Escaneig electromicrogràfic d'una cèl·lula T infectada amb VIH - @EP







Xu Yu estudia com el VIH emmagatzema còpies del seu genoma a les cèl·lules humanes, cosa que provoca una infecció de per vida i el 2020, va identificar un primer pacient amb VIH no tractat que semblava haver eliminat el virus.





Durant la infecció, el VIH col·loca còpies del seu genoma a l'ADN de les cèl·lules, creant el que es coneix com un reservori viral. En aquest estat, el virus s'amaga eficaçment dels medicaments contra el VIH i de la resposta immunitària de l'organisme. A la majoria de les persones, es produeixen constantment noves partícules virals a partir d'aquest reservori. La teràpia antiretroviral (TAR) pot impedir que es produeixin nous virus, però no pot eliminar el reservori, per la qual cosa cal un tractament diari per suprimir el virus.





Algunes persones, conegudes com a controladors d'elit, tenen sistemes immunitaris capaços de suprimir el VIH sense necessitat de medicació. Encara que continuen tenint reservoris virals que poden produir més virus del VIH, un tipus de cèl·lula immunitària anomenada cèl·lula T assassina manté el virus suprimit sense necessitat de medicació.





La doctora Xu Yu, membre de l'Institut Ragon del MGH, MIT i Harvard, ha estudiat els reservoris del VIH dels controladors d'elit. El seu grup de recerca va identificar una pacient que no tenia cap seqüència viral del VIH intacta al seu genoma, cosa que indica que el seu sistema immunitari pot haver eliminat el reservori del VIH, cosa que els científics anomenen una cura esterilitzant.





L'equip de Yu va seqüenciar milers de milions de cèl·lules d'aquesta pacient, coneguda com la Pacient de San Francisco, a la recerca de qualsevol seqüència del VIH que pogués utilitzar-se per crear un nou virus, i no en va trobar cap. Aquesta extraordinària troballa, la primera incidència coneguda d'una cura esterilitzant sense un trasplantament de cèl·lules mare, es va publicar a 'Nature' el 2020.





DESCOBREIXEN UN 'PACIENT DE L'ESPERANÇA'





El grup de Yu informa ara d'un segon pacient infectat pel VIH no tractat, conegut com el Pacient d'Esperança, que, igual que el Pacient de San Francisco, no té genomes intactes del VIH trobats a més de 1.190 milions de cèl·lules sanguínies i 500 milions de cèl·lules de teixits seqüenciats.





"Aquestes troballes, especialment amb la identificació d'un segon cas, indiquen que hi pot haver una via d'acció per a una cura esterilitzant per a les persones que no són capaces de fer-ho per si mateixes", diu Yu, que també és metge investigador a l'Hospital General de Massachusetts.





Explica a més que aquestes troballes poden suggerir una resposta específica de cèl·lules T assassines comuna a tots dos pacients que impulsa aquesta resposta, amb la possibilitat que altres persones amb VIH també hagin aconseguit una cura esterilitzant. Si els investigadors poden comprendre els mecanismes immunitaris subjacents a aquesta resposta, podrien desenvolupar tractaments que ensenyin els sistemes immunitaris d'altres persones a imitar aquestes respostes en casos d'infecció pel VIH.





Yu explica que ara estan estudiant la possibilitat d'induir aquest tipus d'immunitat en persones amb teràpia antiretroviral mitjançant la vacunació, amb l'objectiu d'educar els seus sistemes immunitaris perquè siguin capaços de controlar el virus sense teràpia antiretroviral.