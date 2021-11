Yasmina Reza presenta a Barcelona la seva darrera novel·la “Serge” (Anagrama)

“Arte”, comèdia de Yasmina Reza que vam tenir l'oportunitat de veure a Barcelona, tenia com a personatge principal un tal Serge. L'autora li havia posat aquest nom recordant el patronímic d'un amic seu que, en assabentar-se d'aquest detall, li va dir que a partir d'aquell moment estava obligada a crear en totes les seves obres algun personatge que també el portés. Per això l'última novel·la té per títol senzillament “Serge”. L'ha publicat Anagrama i per a la presentació ha convidat l'escriptora francesa d'origen sefardita que vingués a Barcelona on, a més de la tradicional trobada amb la premsa, va tenir una intervenció davant dels alumnes de l'Institut Francès.





Yasmina Reza





La seva editora, Silvia Sesé, va explicar que en aquesta obra ha volgut utilitzar diferents elements de la vida quotidiana que són comuns a totes les cultures i generacions, com ara la malaltia, les expectatives de vida o la mort i que ha procurat fer-ho amb vivesa, però alhora amb un cert pòsit de malenconia i també amb humor perquè a la vida no tot és tragèdia, sinó que també moments propicis per a la comèdia i el riure.





Yasmina Reza va advertir que a les pàgines de la novel·la hi ha molts elements autobiogràfics que procedeixen del seu propi entorn familiar, encara que en cap cas de manera que siguin reconeixibles. I, en efecte, hi ha uns pares dels quals el marit és creient, encara que no practicant i la mare amaga el seu origen jueu havent-se magiaritzat amb tanta eficàcia que va evitar ser deportada durant l'ofensiva nazi de final de la segona guerra mundial. Yasmina els compara amb els seus propis progenitors: ell, rus i originari de Samarcanda, poc religiós i fervent defensa d'Israel; ella, hongaresa, atea i enemiga d'Israel. Però cap dels dos no amaga, ni renuncia al seu origen jueu. Per explicar aquestes postures tan contradictòries, encara afegeix una mica més: “Fa algun temps vaig participar en un casament jueu on tots els participants ho eren i porten al cap la kipá. Menys un, a qui vaig preguntar si és que no era jueu. Davant la meva estupefacció, em va respondre: «No, no sóc jueu. Jo sóc israelià». Això vol dir que cadascú té una resposta adequada a la que considera la seva pròpia identitat”.





A “Serge” sorgeix l'avui omnipresent qüestió de la memòria històrica a propòsit de la visita alguns dels seus personatges fan a l'antic camp d'extermini nazi d'Auschwitz, un lloc d'ignomínia que sembla que amb el temps s'ha convertit en una atracció turística. Confessa que “inicialment em vaig plantejar fins i tot escriure una obra sobre el caràcter guinyolès que s'adverteix en el turisme i la visió d'aquest turista en xancletes i pantalons curts que visita de passada un lloc com aquest on es va assassinar centenars de milers de persones i ho fa abans de tornar a Cracòvia per passar una tarda agradable i la nit en una discoteca. Però alhora vaig pensar que si no s'haguessin conservat llocs com Auschwitz, haurien acabat desapareixent per la incúria del temps i que potser també s'hauria perdut la memòria amb ells”. Tot això no ens ha de portar a obsessionar-nos amb la “memòria històrica” que diu “a França s'ha transformat en un deliri permanent molt contraproduent.





En aquest mateix sentit es pronuncia contra allò “políticament correcte” que “s'ha convertit en una obsessió, especialment als Estats Units, on actua com una eina castradora i una nova forma de totalitarisme. Jo procuro sempre no autocensurar-me, però la veritat és que no puc assegurar que no ho faci de manera inconscient”. I finalitza lamentant-se: “estem en un món tan “correcte” que m'estic quedant sense personatges…”.