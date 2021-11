El volcà de La Palma segueix una tendència descendent, però el final de l'erupció no es preveu a curt termini

Volcà de La Palma @ep





L'erupció fisural del volcà de l'illa de La Palma continua mostrant el seu mecanisme estrombolià i segueix reflectint una tendència descendent els darrers dies, amb valors de sismicitat baixos i estables, amb estabilitat de la deformació i amb una emissió de diòxid de sofre (SO2 ) en clar descens.





Així ho han exposat en roda de premsa el director tècnic del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, i la directora de l' Institut Geogràfic Nacional (IGN) a les Canàries i portaveu del Comitè Científic, María José Blanco, que ha puntualitzat que si bé el volcà és a un procés més estable i amb un nivell d'activitat més baix, el final de l'erupció no es preveu a curt termini.





María José Blanco ha indicat que hi ha una disminució "estesa i lenta" de tots els paràmetres associats a l'erupció, però ha insistit que aquestes tendències descendents s'han de continuar mantenint per arribar a nivells més baixos.





Per la seva banda, el director tècnic del Pevolca va destacar que la sismicitat segueix amb valors baixos a la zona intermèdia, entre 10 i 15 km, i es manté estable a profunditats superiors a 20 km, tant en el nombre com en la magnitud dels sismes. Tot i això, ahir al migdia es va produir un repunt del tremor volcànic que es vigilarà i es monitorarà al llarg dels pròxims dies.





Quant a la deformació, Miguel Ángel Morcuende va ressaltar que es manté l'estabilitat a totes les estacions, sense que es produeixin moviments a la component vertical, i segueixen estables les tendències horitzontals de cadascuna de les estacions, tant a la LP03, la més propera al centre eruptiu, com a les regionals.





Pel que fa a l'emissió de diòxid de sofre associat al plomall, el director tècnic va posar en relleu que hi ha hagut un "important i apreciable" descens ahir, fet que confirma la tendència general "clarament descendent" quant a emissions de SO2.





EMPITJORAMENT DE LA QUALITAT DE L'AIRE





Entre els fets més rellevants ocorreguts en les últimes 24 hores, destaca que, amb motiu de l'empitjorament de l'índex de qualitat de l'aire durant el dia d'ahir, s'ha suspès l'activitat lectiva presencial dimarts avui a El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe i Puntagorda.





Així mateix, els nivells de gasos a la zona sud de la colada, dins de la zona evacuada, han impedit un dia més l'entrada de personal per l'accés del Charco. A més, durant la nit d'avui s'han detectat alts valors de diòxid de sofre (SO2) a Las Manchas i valors normals a Puerto Naos.





Pel que fa al nombre d'albergats, un total de 480 persones romanen a centres hotelers, una més que ahir. D'aquesta xifra, 413 s'allotgen a l'hotel de Fuencaliente i 67 a l'hotel de Los Llanos. A més, hi ha 43 persones dependents ateses a centres sociosanitaris insulars.





La superfície afectada per l'erupció volcànica és de 1.034,32 hectàrees , 14,53 més que el dia anterior, sobretot a causa del creixement cap al sud del front de la colada 9. Així mateix, l'amplada màxima entre bugades ja se situa en 3.200 metres i el delta làvic arriba a una superfície de 41,99 hectàrees, 1,09 més, segons dades de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya.





En les últimes 24 hores, la major aportació de lava s'ha registrat al front de la colada 9, que continua avançant, i també hi ha hagut aportacions al front de les bugades 1 i 2, cosa que ha fet que s'hagin omplert buits que no estaven afectats per la lava.





D'altra banda, les dades del Cadastre indiquen que 1.462 edificacions s'han vist afectades, 1.181 de les quals són d'ús residencial; 152 ús agrícola; 67 ús industrial; 34 de lleure i hostaleria; 13 d'ús públic i 15 d'altres usos. Per la seva banda, la superfície de cultius afectada se situa en 305,59 hectàrees, de les quals 179,36 són de plataneres, 59,9 de vinyes i 24,82 d'alvocats.





ELEVADA TAXA D'EMISSIÓ DE CENDRES





Ahir va continuar l'elevada taxa d'emissió de cendres que, per les condicions meteorològiques, va afectar principalment les zones en direcció nord i nord-oest del centre emissor. Així mateix, a partir de la nit passada va augmentar l'activitat estromboliana i continua l'aportació de lava a la zona dels deltes lavics, i va produir una afecció menor a l'entorn marí que en dies anteriors.





L'altura de la columna eruptiva mesurada avui a les 08.45 hores ha estat de 3.000 metres, amb un núvol de dispersió en direcció est . D'altra banda, el nivell de sismicitat actual continua indicant que és possible que es produeixin més sentits, podent assolir intensitats V-VI i originar petits esfondraments en zones de pendent.





Sobre el diòxid de sofre mesurat al plomall volcànic, ahir va continuar registrant valors alts, entre 3.000 i 3.500 tones diàries. Tot i això, les imatges satel·litàries continuen reflectint una tendència descendent des del 23 de setembre, en què s'han arribat a les 50.000 tones diàries.





En el cas de l'emissió difusa de diòxid de carboni (CO2) associada a l'edifici de Cumbre Vieja, continua registrant valors per sobre dels nivells de fons, i ahir s'assoleix un valor entre les 2.000 i les 2.500 tones diàries. A l'estació de Los Llanos es continua registrant una lleugera fracció magmàtic-hidrotermal al SO2, però no a l'estació de Fuencaliente.





Pel que fa a la meteorologia, el vent serà del nord-est en superfície amb règim de brises i del nord-est entre 1.000 i 1.500 metres i de l'est entre 1.500 i 5.000, per la qual cosa la disposició del plomall de diòxid de sofre i cendres serà en direcció oest -sud-oest, cosa que afectarà l'operativitat de l'Aeroport de La Palma al llarg del dia d'avui. La probabilitat de precipitacions febles al llarg del dia de hui i demà és baixa. També es reforça la inversió tèrmica, que se situa a una cota una mica més alta, al voltant de 1.700-1.900 metres, cosa que facilita la dispersió de gasos.