ERC admet que el "no" de la CUP als Pressupostos "dificulta molt" el marc de la legislatura

Portaveu d'ERC, Marta Vilalta/ @EP







ERC alerta que la decisió de la CUP de presentar esmena a la totalitat als pressupostos del Govern per al 2022 "aboca la legislatura a un impàs". Tot i això, els republicans confien en "redreçar la situació".





Així ho ha explicat la portaveu del grup, Marta Vilalta, durant la roda de premsa d'aquest dimarts a la tarda al Parlament, després que la CUP informés que les seves bases aposten per presentar una esmena de retorn dels comptes, i seguir negociant. En aquest sentit, Vilalta ha insistit en "explorar al màxim el marge de negociació" amb els anticapitalistes per "allunyar temptacions sociovergents". ERC manté, doncs, que l'única via a hores d'ara per aprovar els pressupostos passa per la CUP: "Hem de seguir oberts a explorar l’acord".





ERC ha asseverat que seguirà "insistint fins al final" per intentar convèncer la CUP perquè no acabi presentant l'esmena a la totalitat. O, almenys, perquè la retiri abans de la votació del 22 de novembre. Vilalta ha "lamentat" la decisió dels anticapitalistes i ha admès que "dificulta molt" el marc de la legislatura.





Tot i això, la portaveu de la formació republicana s'ha "aferrat" al 68% de la militància cupaire que aposta per seguir negociant: "Celebrem que hi hagi aquest marge i veure de quina manera podem desencallar la situació", ha apuntat, per després insistir que "la porta de la CUP no està tancada encara".





LA MILITÀNCIA VOL SEGUIR NEGOCIANT





La militància de la CUP ha decidit amb un 68% dels vots presentar una esmena a la totalitat però continuar negociant els pressupostos. En roda de premsa al Parlament, la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha explicat que en les pròximes hores el grup presentarà l'esmena a la totalitat però que alhora treballaran per "desencallar" la situació.





En aquest sentit, ha dit que properament es reuniran els espais de la candidatura. Reguant també ha afirmat que es tracta d'una "triple" esmena: una esmena a la relació del govern amb l'Estat, a les polítiques socials i a uns pressupostos "continuistes". També ha demanat a ERC i Junts que "no posin la responsabilitat de les seves desavinences" en la CUP.





TROBADA D"URGÈNCIA" A PALAU





El president del Govern, Pere Aragonès; el vicepresident, Jordi Puigneró, i el conseller Jaume Giró, s'han reunit aquest migdia a Palau amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i els màxims representants parlamentaris d'ERC i Junts per valorar la decisió de la CUP. D'altra banda, els propis Aragonès i Giró es reuneixen des de les 16 hores a Palau amb la CUP.