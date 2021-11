Quines són les marques dels electrodomèstics més valorades pels consumidors?

Rentadora Miele





Una enquesta recent de fiabilitat d'electrodomèstics, realitzada per l' Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) i que recull 85.000 valoracions de consumidors europeus, confirma un any més que Miele és la marca més duradora: la vida útil de les rentadores, assecadores, rentavaixelles i frigorífics arriba als 15 anys de mitjana.





Gràcies a la col·laboració dels milers de consumidors que van participar en l'enquesta, OCU ha elaborat a més un índex de fiabilitat, per tipus d'electrodomèstic, a partir del nombre i la gravetat de les avaries relatades pels usuaris, cosa que permet oferir un rànquing de marques:





A rentadores , després de Miele, destaquen els bons resultats de Zanussi, Bosch i Siemens. Mentres que Edesa resulta la marca amb pitjor fiabilitat.





En assecadores Miele també és la marca més fiable, en aquest cas seguida de Zanussi i Beko, per aquest ordre.





Al rentaplats les primeres posicions són per a Neff, Selecline (Alcampo), Miele i Haier. I per sota de la mitjana queden Smeg, LG, Fagor i Brandt





A frigorífics destaca molt per sobre de la resta la marca Kunft (Worten); i el segueixen Franke i Buknecht. Smeg, per part seva, estaria entre les menys fiables.





L'enquesta també recull les avaries més freqüents segons el tipus d'electrodomèstic. A les rentadores, ho són la porta i el filtre; en assecadores, les que afecten el sistema d'assecatge; al rentaplats, la bomba de circulació o evacuació; i als frigorífics, el sistema No Frost, tal com s'adverteix a la revista Compra Maestra de novembre.





A la qüestió de per què van canviar finalment d?aparell, els enquestats han respost amb l?alt cost de la reparació i la falta de recanvis, que és una de les causes fonamentals de l?obsolescència prematura. OCU anima els consumidors a informar sobre les avaries i identificar així els punts de millora dels productes que usen; alhora que sol·licita a les empreses mesures que contribueixin a combatre aquest problema:





1. Que el producte es dissenyi de manera que no hi hagi peces de qualitat deficient, fràgils o l'assemblatge de les quals impedeixi l'obertura per a una reparació.





2. Que reparar el producte tingui un cost notablement inferior al de comprar-ne un de nou.





3. Que la garantia sigui superior als dos anys obligatoris i sigui real: ara només s'atribueix a problemes del producte durant els primers 6 mesos.





4. Que s'informi de la vida mitjana prevista del producte, de les possibilitats de reparació, del temps de suport previst per a l'actualització del programari o de com s'ha de procedir per al reciclatge correcte.





I és que la durabilitat dels productes és una premissa indispensable per aconseguir un mercat més just i sostenible, afirma OCU. En aquest sentit, és vital que l'Administració impulsi un etiquetatge que indiqui la facilitat per reparar un electrodomèstic i la seva vida mitjana real.