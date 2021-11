En plena crisi s'han incrementat els fraus a empreses a Catalunya

Bitllets @ep





L'elevada inseguretat laboral i la incertesa generada per la irrupció del coronavirus l'any 2020 i la continuació del 2021 han incrementat les accions fraudulentes a Espanya, segons revela l''Informe sobre l'estat del frau a Espanya 2020-2021' presentat per l'Associació d'Empreses Espanyoles Contra el Frau.





D'acord amb l'estudi, la crisi sanitària ha augmentat la vulnerabilitat dels ciutadans davant del frau i ha desviat l'atenció de les organitzacions cap a altres problemes deixant-les encara més desvalgudes.





L'informe mostra que el principal problema a què s'han enfrontat les empreses a l'últim any en la lluita contra el frau ha estat la manca d'assignació de recursos, tant humans com econòmics, segons ha assegurat el 25% dels associats consultats.









El desconeixement per part dels ciutadans dels riscos del frau ha estat una altra de les dificultats que han enfrontat les companyies (19%), així com la manca d'integració de les diferents solucions de lluita contra el frau en una única plataforma (18%), les barreres a l'ús/compartició de dades (16%), o la tecnologia insuficient per fer front als fraus actuals (12%).





L'augment del frau en els últims mesos ha generat que molts aspectes de les empreses es vegin afectats, i l'empitjorament de la taxa de conversió és el que més s'ha repetit, segons el 34% dels enquestats. El segueix la inversió en equips de recerca, d'acord amb el 27% dels consultats.





A continuació, hi ha els costos d'atenció al client, segons el 7%, i, finalment, els costos de fidelització i retenció, d'acord amb el 6% dels sondejats.





ELS FRAUS FISCALS MÉS COMUNS





El frau d'identitat a client, pel qual els estafadors utilitzen les dades legítimes d'un client per suplantar-ne la identitat, és el més recurrent a les empreses, segons el 58% dels consultats.





El segon tipus de frau que s'ha registrat més ha estat el frau documental (29%), que consisteix en la modificació de dades reals d'un document, seguit dels atacs de phishing/smishing (27%), un mètode per enganyar i fer que es comparteixin contrasenyes, números de targeta de crèdit i altra informació confidencial.





Per la seva banda, la majoria dels enquestats (75%) considera que el frau en línia és el canal pel qual reben més frau les seves empreses. Això és degut a un món cada vegada més connectat i digital que converteix la ciberdelinqüència al canal més comú en intents de frau mentre que el presencial es considera com el segon més freqüent, segons el 21% dels enquestats.





ANDALUSIA, CATALUNYA I MADRID SÓN LES COMUNITATS AMB MÉS CASOS





Les regions on més casos de frau s'han registrat aquest any han estat Andalusia, Catalunya i la Comunitat de Madrid. D'acord amb els enquestats, Andalusia se situa com la comunitat autònoma que ocupa el lloc número u en la detecció de casos de frau, seguida per Catalunya i Madrid, que es col·loca al segon i tercer lloc, respectivament.





Comparant l'any 2020 respecte al 2019, la regió on s'ha produït un increment més gran de casos de frau ha estat Catalunya, segons el 35% dels enquestats. A continuació, hi ha Andalusia, segons el 25% dels consultats.