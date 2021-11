JxCat creu que l'esmena de la CUP als Pressupostos "no és un bloqueig"

La portaveu de JxCat al Parlament, Mònica Sales /@EP







La portaveu de JxCat al Parlament, Mònica Sales, ha fet una crida a "seguir treballant" amb la CUP després que els anticapitalistes hagin decidit presentar una esmena a la totalitat als pressupostos del 2022.





En una roda de premsa aquest dimarts, Sales ha considerat que el 'no' de la CUP "no és un bloqueig" ja que, malgrat apostar per esmenar els comptes, s'han compromès a continuar negociant amb l'executiu català. La diputada ha demanat "responsabilitat" al Govern i als anticapitalistes perquè els comptes han de servir "per activar i reactivar el país" i mantenir la majoria independentista al Parlament. "No estem disposats a enviar el 52% a la paperera de la història", ha alertat.