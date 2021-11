Revilla demana que es vacuni tothom "per les bones o per les dolentes, per la via civil o militar"

Miguel Ángel Revilla @ep





El president de Cantàbria , Miguel Ángel Revilla , s'ha tornat a mostrar partidari que s'obligui a vacunar tothom "per les bones o per les dolentes, per la via civil o militar", després que la incidència a Espanya hagi augmentat deu punts des de divendres fins als 82 casos per cada 100.000 habitants.





A parer seu, si la vacuna fos obligatòria aquest últim repunt que s'ha donat a nivell nacional i internacional de casos de coronavirus s'hauria "estalviat". En aquest sentit, ha rebutjat rotundament el discurs negacionista que "ha calat" a la societat i pel qual molta gent rebutja la vacuna . "No ho podem tolerar, perquè si no, no acabem amb la pandèmia", ha manifestat Revilla als mitjans aquest dimarts després de la trobada amb la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, a Madrid.





En aquest sentit, ha exigit que es creïn instruments jurídics perquè sigui obligatori vacunar-se i que els tribunals garanteixin que "això és possible" igual que se li obliga a la ciutadania a pagar impostos: "Per això hi ha el poder legislatiu del país", ha etzibat. "Més que restriccions demano que es vacuni tothom, per les bones o per les dolentes, civil o militar. No hi ha dret que uns senyors posin en perill la resta perquè no es vulguin vacunar", ha lamentat.





Així, ha defensat la llibertat individual sempre que la llibertat de cadascú "no perjudiqui els altres", ha insistit.