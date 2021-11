Cleries a Marlaska: "la Guàrdia Civil fa filtracions falses contra l'independentisme"

El portaveu de JxCat al Senat, Josep Lluís Cleries /@EP







El portaveu de JxCat al Senat, Josep Lluís Cleries, ha denunciat "persecució política" de l'Estat contra l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el seu entorn i ha acusat "part de l'independentisme" de "mirar cap a un altre costat".





"Alguns es creuen que estem en temps de diàleg i vostès utilitzen l'eslògan publicitari del retrobament", però "estem en temps de persecució política, de venjança i de repressió", ha dit Cleries al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una pregunta a la sessió de control al Senat aquest dimarts a la tarda. Marlaska ha negat que es produeixin filtracions "interessades" de la Guàrdia Civil i ha defensat que a Espanya "no es persegueix la discrepància política".





L'OPERACIÓ VOLHOV





Cleries ha fet referència al cas del director de l'oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, a qui la fiscalia demana 3 anys de presó i 17 d'inhabilitació per presumpta malversació de fons públics per un viatge el novembre de 2019 per assistir al referèndum d'independència de Nova Caledònia.





El portaveu de Junts a la cambra alta ha argumentat que quan la Guàrdia Civil va detenir Alay l'octubre de 2020 en el marc de 'l'operació Volhov' se li va requisar el telèfon mòbil i se'l va acusar de tenir "informació sobre el servei d'intel·ligència" de Rússia. Cleries ha explicat que aquesta informació era un fragment de la novela policíaca 'El secret de la clandestina' d'Elena Vavilova.





Es tracta d'un llibre d'una escriptora russa que va ser agent d'intel·ligència del KGB i que Alay va traduir al català. Cleries ha regalat un exemplar de la novella a Marlaska i li ha entregat en mà a l'hemicicle. El senador ha criticat les "filtracions interessades i falses" de la Guàrdia Civil contra l'independentisme.





"Quan vetllaran per la veracitat i qualitat dels informes policials?", ha preguntat Cleries. Marlaska ha afirmat que "no existeix cap dinàmica de filtració d'informes de la Guàrdia Civil" i que si es produeix alguna és "excepcional" i hi ha mecanismes per abordar-les. "No és una pràctica habitual", ha dit Marlaska, que ha defensat que Espanya "és una democràcia plena" i hi ha "separació de poders".