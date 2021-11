Denunciat un home per posar "perillosos" paranys il·legals al Montsià

Parany i·legal localitzat pels Mossos /@Mossos





Els Mossos d'Esquadra han denunciat un veí de Sant Pere de Ribes (Garraf) per instal·lar cinc paranys il·legals en una finca rústica del terme municipal de Godall (Montsià). Una persona que creuava la finca amb els seus gossos va detectar els estris de caça, posats a terra i amagats entre els matolls.





L'autor de la col·locació era el responsable de la finca i els havia instal·lat en punts habituals de pas d'animals. Els paranys s'usaven antigament per caçar espècies d'animals autòctons, però estan prohibits per la seva perillositat, ja que no són selectius i fins i tot poden causar greus lesions a les persones. La denúncia serà tramesa al Departament de Vicepresidència i Territori, organisme competent en aquesta matèria.