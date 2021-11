VÍDEO. Es publica l'"impacant" moment en què el taxi de l'"atemptat de Liverpool" explota

Moment de l'explosió davant d'un hospital de Liverpool /CCTVCCTV VIA REUTERS





El Regne Unit ha elevat aquest dilluns a "greu" el nivell d'alerta nacional per terrorisme a causa de l'explosió d'un taxi ocorregut aquest diumenge davant d'un hospital de Liverpool, que va causar la mort del presumpte autor, que anava de passatger, mentre que conductor va resultar ferit.





L'inspector en cap Andrew Meeks ha indicat que tot apunta que el mort és Emad Al Swealmeen, de 32 anys, que "tenia connexions" amb dos domicilis que actualment es registren i en què ja s'ha trobat material d'interès. El detectiu ha demanat a la ciutadania que es posi en contacte amb la policia si té dades rellevants, ara que es coneix la identitat del presumpte terrorista.





CONSTERNACIÓ A LIVERPOOL





En una declaració als mitjans, la titular britànica d'Interior, Priti Patel, ha dit aquest dilluns que el que ha passat a les portes del centre mèdic especialitzat en obstetrícia, ginecologia i neonatologia a Liverpool ha tingut un impacte "significatiu" a la comunitat de la ciutat.





"Com a Govern, i com a ministra d'Interior, continuem treballant amb tothom quan es tracta de la seguretat del país i ens assegurarem que adoptarem tots els passos requerits necessaris", ha comentat la responsable d'Interior.





L'explosió es va produir a l'interior d'un taxi que acabava d'estacionar davant de les portes de l'hospital, segons les indagacions policials, després que el passatger detonés un dispositiu improvisat de fabricació casolana i va provocar la mort i lesions al conductor del cotxe.

Patel ha justificat l'increment del nivell d'alerta al país en haver-se tingut en compte l'actual "context", en què s'han registrat "en un període d'un mes" dos incidents terroristes, en al·lusió al recent assassinat a ganivetades del diputat conservador, David Amess, el mes passat al sud-est d'Anglaterra.





UN ATEMPTAT PLE D'INCÒGNITES QUE POSA EN ALERTA AL PAÍS





Ara com ara es desconeix quin va ser el motiu de l'atemptat, segons ha reconegut en una trobada el subinspector de la Unitat Antiterrorista del cos policial de North West, Russ Jackson.





"Encara que la motivació encara no es comprèn, tenint en compte totes les circumstàncies, s'ha declarat com a incident terrorista i la policia antiterrorista continua amb la investigació, que seguirà centrada a entendre com es va fabricar l'explosiu, la motivació del que ha passat i si n'hi ha algú més implicat", ha afirmat el policia.











QUATRE DETINGUTS RELACIONATS AMB L'INCIDENT





Els agents interroguen de moment quatre sospitosos relacionats amb el succés, tres -homes de 21, 26 i 29 anys- detinguts aquest diumenge a l'àrea de Kensington de Liverpool, i un quart l'arrest del qual ha estat aquest dilluns.





Segons el que s'ha esbrinat fins ara, el conductor del cotxe va recollir el suposat autor de l'atemptat en una ubicació situada a uns deu minuts de l'hospital. Després de la detonació de l'artefacte a l'interior del cotxe, "el conductor va escapar del taxi; se l'ha tractat de les ferides sofertes i ja ha estat donat d'alta".





"Els serveis d'emergència van anar al lloc ràpidament i el cos de Bombers de Merseyside -regió de la qual és capital Liverpool- va sufocar el foc, i després de seguida va ser clar que el passatger que quedava al vehicle havia mort", ha revelat Jackson. La policia estudia que va ser el mort qui va "fabricar" el dispositiu.





El cap de la unitat antiterrorista de North West ha aclarit a més que en aquests moments "no s'estableix cap connexió" directa entre els fets i els actes d'homenatge que se celebraven a la zona amb motiu de l'anomenat Diumenge de Record -pels caiguts en combat-, si bé va dir que és "una línia de recerca".