Gonzalo Gortázar es reuneix amb les guanyadores del Premi 'Dona Empresaria CaixaBank' 2021

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, amb les guanyadores nacional i territorials de la darrera edició dels Premis 'Dona Empresària CaixaBank ' /@EP







El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha celebrat una trobada amb les guanyadores nacional i territorials de l'última edició dels Premis 'Dona Empresaria CaixaBank ', en què ha advocat per la diversitat i igualtat d'oportunitats. La reunió s'ha celebrat a l'oficina 'all in one' de Madrid, i hi ha participat una "àmplia representació" de l'alta direcció de l'entitat, ha informat en un comunicat aquest dimarts.





"Amb aquests premis, CaixaBank vol ajudar a conscienciar sobre la necessitat de promoure la igualtat d'oportunitats i la diversitat al món professional i empresarial", ha argumentat Gortázar.





Considera que els valors de diversitat i inclusió s'han de situar "a l'eix de les polítiques i estratègia" de les companyies, i ha animat les guardonades a compartir coneixement, idees i experiències entre elles a través de la 'Comunitat Dona Empresària CaixaBank' . Els premis reconeixen des de fa cinc anys "la trajectòria i el talent de les directives líders a Espanya".





PREMIS IWEC



A la trobada, Gortázar ha conegut l'experiència de la guanyadora nacional, l'almerienc Pilar Martínez-Cosentino, i de la guanyadora del premi a Portugal, Sandra Santos, com a representants dels seus països als premis internacionals IWEC Awards, que es van lliurar el 9 i 10 de novembre.





Aquests premis reconeixen i donen suport a dones empresàries de tot el món perquè puguin representar "una part important i decisiva" en el desenvolupament de l'economia global del segle XXI.