Aquests són els 4 projectes internacionals que Iberdola impulsa en el sector 'agrotech'

Exemple del prototip del sistema desenvolupat per la startup francesa Ombrea /@Iberdrola





Iberdrola ha seleccionat, a través del seu programa internacional d''startups' Perseu, quatre projectes internacionals per impulsar la convivència de l'agricultura i la ramaderia amb el desenvolupament de plantes fotovoltaiques, ha informat aquest dimarts l'energètica.





El repte llançat per la companyia ha rebut 110 propostes provinents de 32 països, entre les quals han estat elegits aquests quatre projectes enfocats a potenciar la convivència de plantes de generació solar fotovoltaica amb activitats relacionades amb l'agricultura, la ramaderia o l'horticultura, de manera que es millori l'eficiència i la competitivitat de les instal·lacions, l'aprofitament del terreny i la defensa de la biodiversitat.





En concret, les solucions estan orientades a la creació de sinergies en terrenys destinats a activitats del sector primari que també són susceptibles d'albergar instal·lacions solars fotovoltaiques, de manera que s'impulsi la complementarietat dels dos sectors i l'efecte tractor a les economies locals.





PROJECTES LOCALITZATS EN ZONES EN "REPTE DEMOGRÀFIC"





El grup presidit per Ignacio Sánchez Galán ha considerat que aquests projectes, a més d'afavorir la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic, estan localitzats en aquelles zones que s'enfronten al repte demogràfic. L'energètica proporcionarà a les empreses guanyadores el suport tècnic i econòmic per provar-ne la solució, donant accés als recursos necessaris per validar-la (equipament, equips, infraestructures, emplaçaments d'alta tecnologia i àrees de treball conjunt) en un entorn real.





Si el projecte pilot té èxit, a més podrà oferir al participant l'oportunitat d' ampliar l'escala de la solució, mitjançant acords comercials o inversions directes a través de Perseu a l'empresa.





LES IDEES 'DISRUPTIVES'





Dins dels projectes, l'empresa espanyola EcoEnergías del Guadiana n'ha presentat un per combinar el cultiu de tomàquets sota estructures fixes o retràctils que suporten panells solars, permetent mitigar l'estrès de les plantes per cops de calor i calamarsa, estalviar aigua i millorar els resultats de la collita.





Mentrestant, en l'àmbit de la viticultura ha estat seleccionat el projecte Winesolar, sorgit de la col·laboració entre tres empreses espanyoles: Techedge (solucions tecnològiques avançades, liderant la iniciativa), PVH (fabricant de seguidors i estructures per a panells solars) i Gonzalez Byass ( Família de Vi i Spirits formada per 14 cellers a Espanya, Xile i Mèxic, i tres destil·leries).





Per part seva, la 'startup' francesa Ombrea ha desenvolupat un sistema de control i regulació climàtica, propulsat per intel·ligència artificial per protegir els cultius contra el canvi climàtic. La solució, operada en remot, es basa en panells solars que s'estenen o retreuen per modular la llum i l'ombra d'acord amb les dades climàtiques recollides en terreny a través de sensors. L'objectiu és protegir les plantes d'onades de calor, sequera, calamarsa o gelades.





Finalment, la francesa Itk està desenvolupant una solució basada en la ciència per donar suport als sectors agrícola i agroalimentari en l'adaptació al canvi climàtic ia la descarbonització, assegurant en paral·lel la productivitat i la resiliència de les explotacions.





PROGRAMA PERSEO, AMB INVERSIONS DE 125 MILIONS





El Programa internacional d''startups' Iberdrola Perseo compta amb 85 milions d'euros destinats a invertir en 'startups' i 40 més dirigits a llançar -a través de la seva unitat Perseo Venture Builder- empreses industrials innovadores que treballin en nous àmbits de l'electrificació i en sectors difícils de descarbonitzar.





Des de la seva creació el 2008, Perseu ha invertit 70 milions d'euros en startups que desenvolupen tecnologies i models de negoci innovadors, posant el focus en aquells que permetin millorar la sostenibilitat del sector energètic mitjançant una major electrificació i descarbonització de l'economia.