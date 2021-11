Janet Sanz: "Si no hi ha pressupostos no hi ha reforma a la Rambla"

Janet Sanz, tinent d'alcalde d'Urbanisme i Mobilitat /@EP







La tinenta d'alcalde d'Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha avisat aquest dimarts que la reforma de la Rambla no es podrà dur a terme si no s'aprova el pressupost per al 2022, per la qual cosa ha animat els grups municipals -en concret a ERC, que preveu votar 'no' a la tramitació inicial dels comptes- a seguir negociant perquè hi hagi una partida específica per a aquesta via.







Ho ha dit a la Comissió d'Urbanisme en resposta a una proposició dels republicans que instava el Govern municipal a publicar el "calendari real" d'execució de les obres de reforma de la Rambla i que s'estableixi l'inici per a l'any que ve, i que s'ha aprovat per unanimitat.





"Hi haurà reforma si hi ha pressupost", ha sostingut Sanz, que ha insistit que abans de poder aprovar la reforma definitiva estan pendents de confirmar dos informes i ha reafirmat el compromís del Govern municipal per tirar endavant el projecte.





La tinent d'alcalde creu que és possible arribar a un acord amb ERC sobre la reforma de la Rambla, de la mateixa manera que s'ha fet amb la reforma de Via Laietana, i davant de les crítiques de l'oposició de no prioritzar la reforma de la Rambla, ha assegurat que tenen recursos per poder-ho fer tot: "No hem d'escollir entre una cosa o l'altra".





Així, s'ha compromès a presentar un projecte per aprovar-lo definitivament quan tinguin els informes pendents i ha insistit: "Si hi ha pressupost, l'any que ve pot arribar l'obra".





ERC ELS ACUSA DE "TRILERS"



El portaveu d'ERC, Jordi Coronas, ha titllat el Govern municipal de "trilers" i creu que la seva postura sobre aquesta qüestió els atorga una imatge de desgovern, motiu pel qual ha insistit que no recolzaran els pressupostos.





Jordi Martí (Junts) considera que la reforma de la Rambla és un "cas de deixadesa com pocs n'hi ha hagut a Barcelona" i considera que és una qüestió de prioritats, tal com han subratllat també Celestino Corbacho (Cs), Óscar Ramírez (Cs) i Óscar Benítez (BCN Canvi), mentre que la regidora no adscrita, Marilén Barceló, ha demanat que no es converteixi en una reforma ideològica.