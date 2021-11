El Govern s'ha excedit un 40% dels seus vetos a esmenes

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras





Els lletrats de la Comissió de Pressupostos del Congrés han informat aquest dimarts que s'ha excedit un 40% dels seus vetos a les esmenes de l'oposició al projecte de Pressupostos Generals de l'Estat del 2022 .





Així, els lletrats de la Cambra adverteixen en dos escrits, als quals ha tingut accés Europa Press, que el Govern s'excedeix a l'hora d'emetre el veto a la seva fonamentació, o bé són esmenes que afecten altres administracions diferents de l'Administració General de l'Estat, o contenen compensacions addicionals a la despesa més gran prevista en les esmenes.





En total, 454 esmenes de les 1.072 esmenes que el Govern ha vetat de la tramitació de Pressupostos durant els últims dies en dos escrits, primer un amb 869 esmenes vetades la setmana passada i un altre aquest mateix dimarts amb 103 vets més.





La Mesa de la Comissió de Pressupostos, on el PSOE i Unides Podem compten amb majoria amb 3 membres (2 PSOE i una UP, la presidenta Pilar Garrido) per 2 del PP, ha decidit avalar aquests vetos, però també ha demanat a l'Executiu la reconsideració d'alguns.





A l'inici de la Comissió de Pressupostos, la presidenta Pilar Garrido ha informat els grups que el Govern pot informar del veto a esmenes als comptes durant tota la tramitació, però també aixecar el veto, cosa que ha fet aquest dimarts amb cinc esmenes (tres del PDeCAT i dos d'Esquerra Republicana).





El Govern ha fet aquests vetos en virtut de la potestat que li atorga la Constitució d'excloure de la tramitació parlamentària qualsevol iniciativa que suposi un augment de la despesa o la minoració d'ingressos.





Tot i això, els lletrats de la Cambra han elaborat dos informes on qüestionen 454 d'aquests vetos, un 42% de tots els comunicats per l'Executiu, per dues raons concretes.





En primer lloc, apunten una relació de 117 esmenes que, assenyalen, han estat vetades per suposar un augment de despesa o minoració d'ingressos quan aquestes esmenes afecten pressupostos d'Administracions públiques diferents de l'Administració General de l'Estat o contenen mesures compensatòries de la despesa més gran que puguin suposar en cas de ser aprovades.





Així mateix, han comunicat un altre llistat amb 337 esmenes el veto de les quals es fonamenta en suposada insuficiència de les baixes o altres defectes de les esmenes, cosa que, segons el parer dels lletrats, "excedeix de la previsió reglamentària en tant que aquests articles preveuen el veto del Govern" únicament en el cas que les esmenes impliquin més despeses o menors ingressos".