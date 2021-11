El PSC avisa que el seu vot per aprovar els Pressupostos és "incompatible" amb el de la CUP

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero - @EP







La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha insistit el Govern que hi ha altres majories al Parlament per poder aprovar els Pressupostos del 2022 després que la CUP hagi anunciat que presentaran una esmena a la totalitat dels comptes, encara que seguiran negociant, i ha rebutjat "el mercadeig" de l'Executiu català amb els anticapitalistes.





En una roda de premsa aquest dimarts al Parlament, la portaveu socialista ha explicat que encara no han pres la decisió sobre presentar o no una esmena a la totalitat al projecte de Pressupostos del Govern i ho decidiran "en funció dels esdeveniments".





"Ens ho estem mirant bé per veure quina decisió prenem. No dependrà del que decideixin els uns o els altres, sinó veient com avancen els propers esdeveniments", ha sostingut Romero, que ha afegit que estan analitzant el projecte de Pressupostos que fa una setmana va presentar el Govern.





També ha avançat que els vots del PSC són "incompatibles" amb els de la CUP, i ha responsabilitzat el Govern de dependre dels 'cupaires' per aprovar els comptes per al 2022, que considera imprescindibles per a un període postpandèmia.





"INCERTISUM I INESTABILITAT"





Per a Romero, la situació actual fa que la credibilitat del president de la Generalitat, Pere Aragonès, estigui qüestionada i ha demanat al Govern que no deixi Catalunya “en mans de la CUP, perquè això només genera incertesa i inestabilitat”.







Creu que hi ha hagut una ruptura de la majoria d'investidura amb l'anunci d'esmena a la totalitat dels cupaires, i veu intolerable que el Govern cedeixi davant les seves peticions i "vengui el país", renunciant a projectes com el Hard Rock i posant en qüestió, segons ella, els Mossos d'Esquadra.





Preguntada per què demanarien al Govern a canvi de permetre tramitar els comptes, la portaveu socialista ha recordat que encara no han rebut cap trucada de la Generalitat per negociar i ha afegit que els aspectes sobre la reactivació econòmica són molt febles als Pressupostos.





Sobre si el PSC es podria abstenir si els comptes es queden tal com els ha presentat el Govern, Romero ha demanat esperar a veure quina situació es dóna en els propers dies i si s'incorporen o no projectes arran de les negociacions amb la CUP, i ha avisat que no els agraden "aquests anuncis pels mitjans d´incorporació o eliminació de projectes".