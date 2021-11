Els espanyols que es jubilin el 2050 només rebran la meitat del seu sou com a pensió

José Luis Escrivá @ep





Les pensions de la generació del baby boom , els nascuts entre el 1958 i el 1977, han estat en boca de tots les darreres setmanes. Quan es jubilin els babyboomers, només quedaran 215 cotitzants per cada 100 pensionistes a Espanya. I el 2050, ja només quedaran 134 cotitzants per sostenir 100 ciutadans jubilats, un escenari que posa de debò el sistema de pensions.





Els números no donen i el ministre José Luis Escrivá , que porta la cartera de Seguretat Social, ho sap. Per això, està posant aquesta generació entre l'espasa i la pare, fent-los escollir entre treballar uns anys més o veure'n reduïdes la pensió.





Les pensions es veuran reduïdes en el futur, tal com informa La Voz de Asturias , malgrat que el Govern les hagi vinculat a l'IPC. I ho faran per l'extensió del calendari per calcular-lo: a partir del 2022 ja no comptaran els últims 15 anys per calcular la quantia de la pensió, sinó els últims 25.





Però les retallades no s'acaben aquí. La Comissió Europea calcula que un pensionista espanyol cobra el 70% de l'últim salari que va rebre . El 2030, aquesta xifra es quedarà al 67% i baixarà fins al 53% per als que es jubilin el 2050. L'escenari més desolador arriba el 2070, on les pensions cauran al 41% de l'últim sou percebut, segons les previsions de l'Executiu de Sánchez.





Aquestes mesures s'han hagut de prendre pel augment progressiu del nombre de pensionistes. Entre el 2019 i el 2050, haurem passat de tenir 9,9 milions de pensionistes a 16,5 milions, la taxa més alta de tota la Unió Europea. Per això, a més de retallar pensions, l'Executiu espanyol es veurà obligat a apujar les cotitzacions o ficar el sistema de pensions dins dels pressupostos generals de l'Estat.