Els ciberatacs es multipliquen i assoliran xifres rècord el 2022

Ciberatac @EP





La consultora PwC ha elaborat l'informe Digital Trust Survey 2022 sobre ciberatacs i ha alertat les empreses que aquests assoliran xifres rècord el 2022.







De fet, més de la meitat de les empreses que van entrevistar per a la seva anàlisi esperen que els atacs de ciberdelinqüents siguin el proper any superiors als nivells rècord assolits el 2021. En aquest any, les empreses espanyoles han reportat aproximadament 38.000 ciberatacs, unes xifres que ja superen les del 2020.





Per fer l'anàlisi, des de PwC van entrevistar 3.602 responsables de ciberseguretat, CEO i alts directius de 66 països diferents entre juliol i agost. D'aquests, 141 persones eren espanyoles.





De les respostes es va extreure que el 70% de les empreses espanyoles augmentaran les seves inversions en temes de ciberseguretat per protegir-se dels delinqüents. I un 25% pensa que la inversió arribarà el 2022 al doble dígit.





A més, els empresaris espanyols pateixen, sobretot, atacs al núvol. Després d'això, arriben els atacs de la cadena de subministraments. I el 41% dels atacs arriben mitjançant telèfons mòbils.