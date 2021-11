Enterren un familiar que "va morir de forma natural" i descobreixen al funeral que va ser assassinat

Làpides en un cementiri - @Pixabay





La justícia argentina està investigant el crim d'un home de 68 anys que estava intern a la clínica psiquiàtrica de La Plata. Des d'allà van comunicar als seus familiars que l'home havia mort de manera natural, però durant l'enterrament van descobrir que havia estat asfixiat.





Des de la clínica van trucar als seus familiars per informar-los que Héctor havia mort d'una aturada cardíaca, per la qual cosa la seva mort es devia a "causes naturals", segons indica El Día . Segons els van indicar, havien trobat el seu cos al bany.





"A nosaltres ens van trucar divendres a la tarda per dir-nos que havia mort el meu oncle. Ell estava internat en aquesta clínica feia quatre anys. Ens van trucar cap a les 4.30 i ens van dir que l'havien trobat tirat sense vida al bany. De 10 a 12 va ser el funeral. Va ser tot molt ràpid", va dir una familiar.







Va ser durant l'enterrament quan una familiar es va acostar per obrir-li el coll de la camisa, ja que segons relaten als mitjans els van entregar el cos vestit amb una camisa "botonada fins a dalt". I llavors van veure unes marques al seu coll que els van posar en alerta i els van fer trucar a la policia.





L'autòpsia que va ordenar la Fiscalia va confirmar que l'home va morir per "asfíxia mecànica", i van procedir a iniciar una investigació que, segons l'agència Télam, ha portat a saber que es va tractar d'un homicidi.





Pel que sembla, un metge de la clínica va signar el certificat de defunció amb les dades falses i ara intenten aclarir si aquesta persona té responsabilitats en els fets o els autors del crim són altres.