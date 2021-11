Jorge Javier Vázquez aclareix els rumors sobre el seu estat de salut

Jorge Javier Vázquez @ep





Preocupació al voltant de la salut de Jorge Javier Vázquez després que poques hores abans de pujar als escenaris de Llorca amb la seva obra de teatre, 'Desmuntant a Sèneca', suspengués la funció per "motius de salut".





Una cancel·lació inesperada sobre la qual ni el presentador ni l'ajuntament de la localitat murciana - que va ser qui va anunciar la cancel·lació a través d'un comunicat, explicant que la companyia del comunicador els havia explicat la impossibilitat de representar l'espectacle "per motius de causa major" - especifiquessin el motiu concret, activant totes les alarmes sobre l'estat de salut de Jorge Javier.













Acabant amb els rumors i especulacions, el presentador de 'Sálvame' ha reaparegut aquest dilluns per aclarir què li passa i que li tindrà 'fora de joc' durant diversos dies. "Que no s'estengui el pànic. Laringitis aguda. Deu dies fora de servei", ha compartit Jorge a través de les seves xarxes socials, deixant clar que la seva 'desaparició' no és deguda a cap problema de salut, sinó a una inflamació de la laringe que l'obligarà a guardar silenci durant els propers deu dies, per la qual cosa imaginem que no el veurem al capdavant de 'Sálvame' fins a mitjans de la setmana que ve.