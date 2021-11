Gran preocupació per l'estat de salut de la Reina d'Anglaterra, Isabel II

Isabel II @ep





Isabel II és sinònim de fortalesa. La monarca, que fa 69 anys que és al tron, ha ofert durant tota la seva vida una imatge ferma, però els últims dies tot ha canviat. La reina, de 95 anys, ha hagut de cancel·lar diversos compromisos importants mentre es recupera al domicili d'un esquinç d'esquena.





"És difícil creure que han passat més de 50 anys des que el Príncep Felip i jo assistim a la primera reunió del Sínode General. Cap de nosaltres pot alentir el pas del temps , i encara que sovint ens centrem en tot el que ha canviat a els anys intermedis, moltes coses romanen sense canvis, inclòs l'Evangeli de Crist i els seus ensenyaments", ha dit la reina en un comunicat que ha escrit des del llit.





Aquestes declaracions han preocupat molts mitjans britànics, que fa setmanes que parlen de l'estat de salut de la monarca, i ara han interpretat la frase "cap de nosaltres pot alentir el pas del temps" com una renúncia d'Isabel II, ja molt cansada després de viure més de nou dècades i decaiguda per la recent mort del seu marit, el duc d'Edimburg .





Aquest any serà la primera vegada que no assisteix un monarca als 51 anys d'història del Sínode General, l'assemblea nacional de l'Església d'Anglaterra. La Reina és la suprema governadora de l'església i ha assistit a les sessions d'obertura de cada Sínode electe, que aprova legislació per a l'Església d'Anglaterra.