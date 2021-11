Illa demana a Aragonès una reunió urgent per oferir-li "un Pressupost de país"

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa @EP





El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa ha demanat per carta al president de la Generalitat, Pere Aragonès, una reunió urgent quan acabi la sessió de control del ple, per oferir-li “un Pressupost de país, no de bloc”.







"La majoria de la investidura s'ha trencat. No té la solidesa necessària per fer front amb solvència als problemes que té Catalunya, i no és capaç de portar un projecte acordat a la Cambra", ha lamentat en roda de premsa abans de l'inici del ple aquest dimecres.





La petició de la reunió arriba després que la CUP hagi decidit presentar una esmena a la totalitat al projecte de Pressupostos de la Generalitat del 2022, encara que segueix disposada a continuar negociant i no descarta retirar-la si hi ha acord.





La proposta que Illa vol oferir a Aragonès passa per negociar els Pressupostos sobre la base de cinc eixos, el primer dels quals la necessitat de reforçar la sanitat perquè " encara s'està combatent la pandèmia", seguit de la demanda d'emfatitzar tot allò relacionat amb la reconstrucció econòmica, sobretot la política industrial i la transformació ecològica de leconomia.





També vol posar sobre la taula la necessitat d'aprofitar els fons europeus, de garantir que ningú no quedi enrere i que hi hagi recursos per a polítiques d'igualtat.





ESMENA A LA TOTALITAT?



En preguntar-li si la petició de reunió significa que han renunciat a presentar una esmena a la totalitat als comptes, Illa ha assegurat que encara no han pres una decisió sobre això, però creu que el Govern "no està a l'alçada davant la situació excepcional que s'està vivint”.





"Aragonès va ser investit després de tres intents el 21 de maig amb una majoria d'investidura de 74 diputats de tres grups: ERC, Junts i la CUP. Aviat en farà sis mesos, que no han estat pacífics des del punt de vista de l'estabilitat parlamentària del Govern”, ha sostingut.





Per això, ha insistit a demanar parlar amb el president de la Generalitat perquè, a parer seu, és el que més convenient per a Catalunya: "Junts podem aprofitar les oportunitats i evitar els riscos que la situació excepcional ens presenta".