La viròloga Margarida del Val diu que les vacunes són les més segures de tota la història

Margarida de Val @ep







La viròloga, química i immunòloga del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), Margarita del Val , ha impartit la conferència 'La immunologia de la pandèmia i de la campanya de vacunació' al saló d'actes de l'Escola de Doctorat i Consell Social de la Universitat Jaume I, organitzada per la Càtedra Ciutat de Castelló, on ha assegurat que les vacunes contra el SARS-CoV-2 són les més segures de tota la història.





Margarida del Val ha iniciat la conferència explicant la importància i el per què es necessiten les vacunes, ja que -ha dit- el que fan les vacunes és entrenar el sistema immunitari, estimular la immunitat, “i per això són la solució a les infeccions i a les pandèmies".





Ha destacat que el virus SARS-CoV-2 és un virus més, "no és el més virulent conegut", però -ha aclarit- el que ha passat per a la seva propagació és que quan va arribar no hi havia cap defensa immunitària contra ell. "No és el més contagiós, de fet, la varicel·la és tres vegades més contagiosa, o el xarampió, sis vegades més i, fins i tot, no és el més mortífer", ha apuntat la viròleg, que ha posat com a exemple que el virus de immunodeficiència humana (VIH), sense tractament, "provoca la mort al 90% dels infectats, mentre que aquest coronavirus només l'1%".





La coordinadora de la Plataforma de Recerca en Salut Global del CSIC ha destacat que el problema del SARS-CoV-2 és que és un virus silenciós. "No es transmet tant com altres però ho fa d'una manera molt silenciosa de manera que el dia que tenim la major quantitat de virus a la nasofaringe és d'un a tres dies abans dels símptomes, si en tenim, de manera que quan aquest primer dia ens estem pensant si aquesta picor de la gola és la COVID, ja que resulta que fa dos o tres dies que encomanem tots els nostres contactes", ha dit.





Del Val ha afirmat que la capacitat que té cadascun de contagiar els altres és més o menys la mateixa en totes les situacions, fins i tot vacunats, encara que és una mica més baixa, i la conseqüència d'això és que s'infectaran tots,” abans o després", ja que "és un virus que no es podrà eradicar perquè no es podrà vacunar totes les persones adultes del món".





MUTACIONS





Respecte a les mutacions del virus, Margarita del Val ha explicat que "la vida és mutació, el que existeixin variants és intrínsec a la vida" , així com que els coronavirus muten poc, "de fet muten deu vegades menys que el virus de la grip".





La investigadora del CSIC també ha destacat la importància de la memòria immunitària, que és com la memòria normal però del sistema immunitari. Amb dues estimulacions, amb dues dosis de la vacuna, es té una bona resposta immunitària, i les següents estimulacions seran millores per a aquesta memòria, ja que es generen anticossos amb més rapidesa i gairebé no es tindran símptomes, segons ha subratllat.