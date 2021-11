Un dofí identificat fa 16 anys al costat de Cap de Palos mor a la costa de València

Delfin mular @ep





Un dofí mular numerat com a TT_D0054, ha estat identificat gràcies al catàleg de fotoidentificació que ANSE ha desenvolupat al llarg de més de 20 anys de treball al medi marí amb aquesta espècie. L'exemplar va aparèixer sense vida a la costa de Moraira ( València ), el 2 de novembre passat.





La Fundació Oceanogràfic, que va fer la necròpsia de l'animal, calculant una edat de 26 anys, va compartir amb ANSE una fotografia de l'aleta dorsal, que en va permetre el reconeixement. Es tractava d'una femella adulta, fotografiada per primera vegada per ANSE al sud-est de Cap de Palos el setembre de l'any 2005, fa més de 16 anys, en un grup format per 35 dofins.





L'any 2015, l'animal va ser albirat novament per ANSE davant de Torrevella (Alacant) en companyia de 21 exemplars més de dofí mular, alguns d'ells més habituals en aquest tram de costa, segons han informat fonts d'ANSE en un comunicat.





Actualment, l'associació està treballant amb aquesta espècie en el marc del projecte 'Avaluació d'interaccions de dofí mular i pesqueries del sud i sud-est en àrees marines protegides per a una gestió integrada (INDELPESUR)'.





Aquest projecte es desenvolupa amb la col·laboració de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través del Programa Pleamar i cofinançat pel FEMP. Durant les campanyes compta a més amb la col·laboració de la Fundació Azul Marino.

L'objectiu principal del projecte és recopilar informació real que contribueixi a una gestió adequada que garanteixi la sostenibilitat de l'activitat pesquera i aqüícola alhora que s'assegura la conservació de la biodiversitat.





Per fer-ho, es duen a terme campanyes de navegació per determinar l'ús que els grups de dofí mular del sud-est fan dels espais marins protegits, especialment els que interaccionen amb les arts pesqueres artesanals presents a les zones esmentades . Amb això, s'espera poder aportar més informació a les entitats gestores.





Després de diverses setmanes de campanya en aigües de la Reserva Marina de Cap de Pals-Illes Formigues, ANSE ha traslladat la campanya a l'entorn de la Reserva Marina de l'Illa de Tabarca.





Els primers dies de navegació a la zona de Tabarca estan sent marcats per la meteorologia adversa a causa de la presència de la borrasca Blas a la zona de les Balears, que està afectant de manera indirecta les costes del llevant. Tot i això, s'han pogut aprofitar alguns moments de calma en què s'ha pogut trobar un primer grup de dofins mulars localitzats al polígon d'aqüicultura de Guardamar del Segura.





Les aigües de l'entorn de les reserves marines són un gran exemple d'èxit de gestió per a la conservació de les espècies pesqueres, contribuint a mantenir la pesca professional artesanal alhora que afavoreix altres activitats sostenibles com el busseig d'esbarjo responsable. Totes aquestes activitats econòmiques depenen de la vigilància i del seguiment del bon estat de la biodiversitat present.