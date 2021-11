Endesa reforça part de la xarxa elèctrica a Tortosa per a millorar el servei

@Endesa





Endesa ha finalitzat recentment tasques de millora tecnològica a la xarxa elèctrica de Tortosa. Ho ha fet, concretament, amb la substitució de dos trams d’una de les línies principals del municipi que alimenta, entre d’altres, l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i l’estació de Renfe. Aquests treballs han suposat per a la Companyia una inversió de més de 41.000 euros i milloren de manera directa, la qualitat del servei de 2.300 clients del municipi. A més, augmenten la capacitat de resiliència de la xarxa de mitjana tensió.





Per a realitzar aquests treballs, ha estat necessari obrir una rasa als carrers Cristòfol Despuig , Miguel de Cervantes i Sant Joan Baptista, donat que es tracta d’una línia subterrània de mitjana tensió de 25 kV. S’ha intervingut en dos trams diferents de la línia (365 metres en total), en els quals s’ha substituït el cablejat convencional per un de nova tecnologia, d’alumini i de major secció, la qual cosa permet repartir millor les càrregues, garantir un subministrament més estable, absorbir eventuals puntes de consum, donar resposta al creixement vegetatiu i atendre possibles nous clients que hi pugui haver en un futur.





Amb aquest tipus d’actuacions, que formen part dels plans de manteniment i millora d’Endesa, la Companyia treballa per dota la xarxa de les millores tecnològiques necessàries per garantir un bon funcionament de les mateixes i millorar en la seva resiliència per tal de poder seguir oferint un servei de qualitat a tots els seus clients.