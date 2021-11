"Tenim les eines perquè el càncer de coll uterí passi a la història", assenyalen des de l'OMS

Cèl·lules de càncer de coll d'úter @EP





L'Organització Mundial de la Salut (OMS) s'ha unit aquest dimecres amb diversos líders mundials per commemorar el Dia d'Acció per a l'Eliminació del Càncer de Coll d'Úter i instar el desenvolupament de noves iniciatives per acabar amb aquesta devastadora malaltia, que es cobra la vida de més de 300.000 dones cada any.





"Igual que en el cas de la COVID-19, l'accés a eines és limitat, ja que les dones i les adolescents dels països més pobres es veuen privades d'instal·lacions de cribratge clínic, vacunes contra el virus del papil·loma humà ( (VPH) i tractaments que les dels llocs pròspers donen per fet", ha lamentat l'OMS en un comunicat.





Així, denuncien la "disparitat" entre les morts per càncer de coll uterí als països d'alts ingressos en comparació amb els de baixos ingressos, ja que 9 de cada 10 morts per càncer de coll uterí es produeixen a països d'ingressos baixos i mitjans.





A l'última dècada, els fabricants de la vacuna han inclinat l'oferta cap als llocs més rics. El 2020, només el 13% de les nenes d'entre 9 i 14 anys d'edat a tot el món estaven vacunades contra el VPH, el virus que causa gairebé tots els casos de càncer de coll uterí. Al voltant de 80 països (que tenen gairebé dos terços de la càrrega mundial de càncer de coll uterí) encara no han introduït aquesta vacuna que salva vides.





"El càncer de coll uterí causa un immens patiment, però és gairebé completament prevenible i, si es diagnostica a temps, és un dels càncers que es poden tractar amb més èxit. Tenim les eines perquè el càncer de coll uterí passi a la història, però només si posem aquestes eines a disposició de tots els que les necessiten. Juntament amb els nostres associats a la iniciativa de l'OMS per a l'eliminació del càncer cervicouterí, això és el que pretenem fer", ha ressaltat el director general de l'OMS , Tedros Adhanom Ghebreyesus.





L'OMS recorda que el risc de càncer de coll uterí es multiplica per sis a les dones que viuen amb el VIH, però moltes no han tingut accés a la vacunació o a les proves de detecció.





Tedros ha aplaudit els països que han adoptat formes innovadores per augmentar l'accés a les tecnologies i els serveis que poden aturar el càncer de coll uterí durant la pandèmia de COVID-19. L'any passat es va introduir la vacuna contra el VPH en set països (el Camerun, Cap Verd, El Salvador, Mauritània, Qatar, Sao Tomé i Príncep i Tuvalu), de manera que el nombre total de països és de 115.





Alguns països van formar personal sanitari amb dispositius portàtils més nous per a l'ablació tèrmica de precàncers. Altres han ampliat l'ús de l'automostra per detectar anomalies cervicals per permetre a les dones recollir el seu propi hisop.





"Aquesta opció pot reduir l'estigma de les dones, facilita l'accés a les que viuen lluny dels centres de salut i ajuda els centres de salut congestionats a mantenir serveis segurs respectant les mesures de seguretat de COVID-19. La mostra recol·lectada per la mateixa dona pot ser analitzada a les mateixes plataformes de laboratori en què els països han estat invertint per recolzar les proves de PCR per a COVID-19", explica l'organisme sanitari internacional de les Nacions Unides.





En qualsevol cas, adverteixen que "s'han produït contratemps": "L'accés als serveis de cribratge ha disminuït per a moltes dones i, en una enquesta recent, el 43% dels països han informat de trastorns en el tractament del càncer. Mentrestant, les taxes de vacunació contra el VPH a tot el món van caure del 15 el 2019 al 13% el 2020, enmig de les interrupcions dels serveis de salut i el tancament de les escoles”.