Una alcaldessa socialista es nega a dimitir després de pressionar la Policia Local per evitar una sanció al fill d'un dels seus regidors

L' alcaldessa socialista de Béjar (tercera localitat de la província de Salamanca), Elena Martín, es nega a dimitir després que se la denunciés per intentar evitar una sanció de la policia local del seu domicili a un grup de joves, entre els quals hi havia el fill de l'edil d'Esports del seu equip municipal, per una festa en un local a peu de carrer.





Alcaldessa de Béjar, Elena Martín - @Ajuntament de Béjar





Segons ha pogut saber CatalunyaPress, la primera edil es va presentar davant la parella de Policies Locals per impedir la sanció i que fessin “els ulls grossos”.





Davant la discussió amb els municipals, i davant de testimonis, es va personar també la Policia Nacional, que va realitzar també el seu atestat sobre els fets.





El PP ja ha denunciat l'alcaldessa i s'espera que els mateixos policies municipals ho facin les properes hores.





EL COMUNICAT DE L'ALCALDESSA DE BÉJAR





L'alcaldessa Elena Martín, després de conèixer la transcendència de l'escàndol, va remetre un comunicat als mitjans en què admet que la seva actitud durant aquesta intervenció policial en una festa, en què participava un fill del regidor d'Esports, es va poder interpretar com un qüestionament de actuació policial.





En aquest comunicat, l'alcaldessa, que ja anuncia que després de demanar disculpes no pensa dimitir, explica que “a les 09.00 hores del matí, alertada per diverses trucades de persones preocupades per incidents que s'estaven produint a les portes d'un local del Carrer Mansilla, em vaig personar al lloc dels fets per interessar-me per la situació. Un cop allà, vaig contactar amb els agents de Policia Local presents, i en la conversa mantinguda vaig cometre l'error, que assumeixo sense reserves, d'emetre alguna opinió que, sense pretendre-ho, es pogués interpretar com un qüestionament de l'actuació policial. Per aquest motiu demano públicament disculpes a la parella d'agents i a qualsevol persona que pogués sentir-se afectada, de la mateixa manera que ho vaig fer de manera privada i particular a les dependències municipals pocs minuts després de l'incident”.





La primera edil explica també que manifesta el seu "total i absolut respecte per les actuacions dutes a terme pels Cossos i Forces de Seguretat de l´Estat, i més concretament per les realitzades per la Policia Local de l'Ajuntament de Béjar".





SUPORT DEL PSOE AL COMUNICAT





Per part seva, el PSOE de Salamanca recolza l'alcaldessa de Béjar i remet al comunicat llançat des de l'equip de Govern de la localitat.





Fonts socialistes de la província entenen, no obstant, que l'alcaldessa hauria d'haver dimitit en un moment en què aquest tipus d'excessos, habituals també al PP, ja no són admesos per la ciutadania.





Per part seva el Partit Popular exigeix la dimissió de l'alcaldessa i del regidor d'esports i amenacen de "resoldre aquesta qüestió per altres vies", sense a més de la via judicial, tenen previst presentar una moció de censura.