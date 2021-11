Álvarez de Toledo no abandonarà el seu escó i assumirà el cost per trencar la disciplina de vot

Cayetana Álvarez de Toledo @ep





L'exportaveu del Grup Popular al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo , ha assegurat que no té intenció d'abandonar el seu escó al Congrés dels Diputats després de les discrepàncies relatades al seu nou llibre amb la direcció del seu partit. Així mateix, ha indicat que assumirà les conseqüències estatutàries que se li imposin per haver votat en blanc i trencar la disciplina de vot a l'elecció d' Enrique Arnaldo per al Tribunal Constitucional (TC).









En una entrevista aquest dimecres a ' Cope ', per la publicació del seu nou llibre 'Políticament indesitjable', la diputada 'popular' ha asseverat que ella és una política en actiu i que pretén seguir sent-ho, i per això descarta abandonar el seu escó malgrat a la seva polèmica relació amb la direcció de Partit Popular que ha comptat al seu llibre.





En un altre punt, Álvarez de Toledo s'ha pronunciat sobre l'expedient disciplinari que li obrirà el PP després d'haver trencat la disciplina de vot a l'elecció d'Arnaldo per al TC, assegurant que cadascú ha d'assumir les conseqüències dels seus actes i que pagarà el cost que s'imposi.





"Les conviccions tenen un cost i estic disposada a pagar aquest cost per la defensa del que dic. La ruptura de la disciplina de vot té conseqüències estatutàries que conec perfectament. No es poden fer les coses i no assumir-ne les conseqüències", ha subratllat. .





"NO RECLAM HEROISME ALS ALTRES"





En un altre punt, preguntada per les dures crítiques que llança al seu llibre al secretari general del PP, Teodoro García Egea, i si ha rebut suport en privat per part d'altres companys del partit, Álvarez de Toledo ha afirmat que sí que ha rebut missatges de persones que se sumen a les crítiques a Egea i, assegura, que fins i tot abans de publicar el seu llibre, però no reclama "heroisme" als altres.





En aquest sentit, ha defensat que els seus valors són els mateixos que representa el Partit Popular i que està “perfectament identificada” amb la “immensa majoria” del grup parlamentari . "És fals que jo estic als marges", ha explicat.





Això sí, ha insistit que dir la veritat "és una cura en la política" i discrepa en la dita que "és millor callar per no remoure les aigües".





Amb tot, ha admès que al PP li falta una convicció en una alternativa ideològica que creu que és possible de forjar en aquests pròxims dos anys --fins que acabi la legislatura el Govern de coalició--, però avisa: "No podem destruir guanyat a Madrid. Això va en direcció contrària de l'objectiu que es persegueix, que és governar Espanya", ha conclòs.