Una mare i els seus dos fills menors moren en un incendi "intencionat" a casa seva

Una mare i els seus dos fills menors han mort aquest dimecres a la matinada a Almeria després que es produís un incendi intencionat al seu habitatge. Segons informa el servei d'emergències 112 d'Andalusia, els cadàvers dels tres han estat trobats a la mateixa habitació i ara estan investigant les causes del succés.





Estada afectada - @EP





L'incendi es va registrar a les 00.10 hores, quan els veïns van trucar a les autoritats per alertes que hi havia foc i fum en un habitatge situat en un àtic.





Els recursos sanitaris de la Junta, els bombers d'Almeria, la Policia Local i la Policia Nacional van anar al lloc de l'incendi i els darrers van activar el protocol judicial per esbrinar com es va produir el succés. Segons fonts del cos dels Bombers, les flames només van afectar una habitació del pis.





Les primeres dades de la investigació al voltant de l'incendi "intencionat" apunten que hi havia un "llit" contra la porta de l'habitació on es van trobar els cossos que "bloquejava" l'accés des de l'exterior.





Fonts del cas han confirmat a Europa Press que quan els bombers van arribar al número 28 del carrer on es va declarar el foc van haver de "violentar" i "fer fora" la porta d'entrada a l'estada ja que estava "bloquejada amb un llit col·locat darrere d'ella per dins".





Les indagacions preliminars destaquen, així mateix, la "especial virulència" del foc, que va ocasionar afecció gairebé exclusivament a l'habitació on es trobaven la dona i els seus dos fills menors, no "usual", per la qual cosa s'està investigant si cal a la presència de materials inflamables sense més ni més a la cambra o si es va poder utilitzar "algun tipus d'accelerant".





La investigació continua oberta per determinar l'autoria de l'incendi després de confirmar-se que el foc s'hauria provocat de manera "intencionada" i dirimir si es tracta d'un delicte contra les persones amb un quart implicat o si és un delicte contra les persones amb suïcidi.