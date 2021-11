Decomissan més de 5.500 plantes de marihuana a Polinyà i Santa Perpètua

Policia Nacional @ep





La Policia Nacional va decomissar 5.587 plantes de marihuana la primera setmana de novembre en cultius d'interior instal·lats a dues naus industrials de Polinyà i Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), en dues accions dutes a terme en quatre dies.









La primera entrada va tenir lloc al polígon de Can Humet, a Polinyà, motivada per l'alerta d'un presumpte frau del fluid elèctric: es van intervenir 4.760 plantes i van detenir tres persones com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública, ha informat la Policia aquest dimecres en un comunicat.





L'estafa a la companyia elèctrica --ha subratllat el cos-- puja presumptament a un total de 188.000 euros , i la confiscació de droga superaria els dos milions d'euros.





Quatre dies després, l'empresa va alertar d'"una avaria important" a la xarxa elèctrica a tota la zona industrial de Santa Perpètua de Mogoda, on la Policia va trobar, en una nau, 827 plantes amb un pes total de gairebé 400 quilograms, i el preu per grams arribaria als dos milions d'euros.





En aquesta operació van detenir quatre homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, i tots no tenien antecedents policials.