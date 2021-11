BBVA Seguros va rebutjar indemnitzar una militar després de 5 accidents: va al·legar que eren patologies degeneratives

Desirée Ceballos @facua





BBVA Seguros es va negar durant un any a fer-se càrrec de la indemnització per incapacitat permanent total d'una militar inhabilitada pel tribunal mèdic de l'Exèrcit després d'haver patit cinc accidents. L'entitat al·legava que les lesions no tenien origen als sinistres, sinó en patologies degeneratives o algun problema anterior a la contractació de la pòlissa. Després de l'actuació de FACUA-Consumidors en Acció , l'asseguradora l'ha compensada amb els 9.015 euros que li corresponien.





Desirée Ceballos, resident a Saragossa, va ser retirada a l'Exèrcit de Terra a l'octubre de 2020 per "inutilitat permanent per al servei ", a causa de la insuficiència de condicions físiques precises per al desenvolupament del seu treball en aquesta institució. Això va ser conseqüència d'una sèrie d'accidents, entre el 2006 i el 2018, en què es va trencar els lligaments tant del turmell dret com del genoll esquerre. Per tot això, va haver de ser intervinguda fins a vuit vegades.

Com a resultat d'aquestes vicissituds, l'afectada ha desenvolupat artrosi i allargament de turmell, la qual cosa l'ha incapacitat per desenvolupar-se en el treball com a militar.





L'afectada compta des del gener del 2006 amb una assegurança gratuïta d'accidents personals a BBVA Assegurances vinculada a la domiciliació de la seva nòmina al banc, per la qual cosa va sol·licitar una indemnització el setembre del 2020 . Després de passar la documentació aportada per valoració mèdica, l'entitat va rebutjar la cobertura al·legant que la seva patologia era degenerativa en lloc d'accidental -que és el que cobreix la pòlissa- i que part era anterior a l'entrada en vigor del contracte.





"No obstant, la patologia és el resultat dels cinc accidents patits, tots posteriors a la contractació de la pòlissa", va replicar Desirée, "així que vaig sol·licitar les condicions generals i particulars del contracte, que no em van facilitar en el moment de subscriure el segur". Però l'empresa va ignorar la petició.





Davant la manca de resposta per part de BBVA Assegurances de facilitar les condicions contractuals i de concedir-li la indemnització, la usuària va acudir a FACUA el desembre de 2020 perquè exercís accions en defensa dels seus drets.





BBVA Seguros feia cas omís a lliurar les condicions





L'equip jurídic de l'associació es va dirigir al Departament de queixes i reclamacions de BBVA Seguros per instar-lo a lliurar immediatament les condicions particulars i generals de la pòlissa. Quan la companyia les va facilitar, l'associació va poder comprovar que recullen, efectivament, una indemnització de 9.000 euros per "incapacitat permanent total per accident", en la cobertura d'assegurança d'accidents personals. Per tant, FACUA va reclamar a l'asseguradora que complís el que estipulava el contracte.





La patologia va ser causada per una sèrie daccidents





L'associació va exposar en el seu escrit que, tal com consta als informes aportats, l'octubre del 2020 el tribunal mèdic militar va emetre l'acta de retirada a causa de la insuficiència de condicions físiques, amb origen en una sèrie de sinistres, tots posteriors a la contractació de la pòlissa, en què Desirée es va trencar els lligaments d'un genoll i un turmell, establint la inutilitat permanent per al servei.





L'equip jurídic de FACUA va expressar que el trencament de lligament va tenir l'origen en una sèrie d'accidents, cosa que va fer necessàries nombroses intervencions quirúrgiques, i en cap cas no es devia a res "degeneratiu" com al·legava BBVA Seguros per negar-se a lliurar la indemnització.





Finalment, l'entitat asseguradora ha pagat 9.015 euros en concepte d'incapacitat permanent total per accident. Desirée ha confirmat que ha rebut els diners.





"Gràcies a FACUA he aconseguit que reconeguessin els meus drets davant d'aquesta situació. Vaig intentar sol·licitar pels meus mitjans la indemnització i després de contínues negatives de l'assegurança, vaig traslladar el cas a l'associació. Encara que van continuar rebent negatives per part de l'assegurança, no es van rendir", comenta l'afectada. "Finalment van aconseguir que reconeguessin els meus drets".





"He tramitat diversos casos amb FACUA amb resultats satisfactoris, com una sanció que em va imposar Iberdrola injustament i va acabar anul·lant després de la reclamació. Sóc sòcia des de fa anys i estic segura que continuaré durant molts anys més", afegeix Desirée.