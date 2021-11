Naturgy posa en marxa el seu segon parc eòlic a Austràlia

@EP





Naturgy, a través de la seva filial internacional de generació Global Power Generation (GPG), ha posat en operació el seu segon parc eòlic a Austràlia, el projecte 'Berrybank 1', amb una potència instal·lada de 180 megawatts (MW) i que ha suposat una inversió total de 284 milions de dòlars australians (uns 185 milions d'euros).



Ubicat a 150 quilòmetres de Melbourne, el parc compta amb 43 aerogeneradors, una potència instal·lada de 180 MW, i capacitat per generar 644 gigawatts hora (GWh) a l'any, electricitat suficient per abastir 138.000 habitatges.



L'energia generada a 'Berrybank 1', que compta amb un acord de compra d'energia a llarg termini (PPA) amb el Govern de Victòria, està subjecta a una tarifa regulada a 15 anys i contribuirà a aconseguir els objectius d'energia renovable de l'estat de Victòria.



Aquest projecte és el segon parc eòlic que GPG posa en servei a Austràlia, després del desenvolupament de Crookwell 2 (91 MW) a Nova Gal·les del Sud, que va començar a operar comercialment el novembre de 2018, de manera que suma 270 MW en operació al país.



A més, l'energètica està construint el parc eòlic 'Berrybank 2 ', de 109 MW i les obres del qual està previst finalitzin el segon semestre del 2022.



Com a part dels compromisos associats a aquest projecte, GPG s'ha compromès a instal·lar un BESS (Battery Energy Storage System) de 10MW/20MWh al Territori de la Capital d'Austràlia, que permetrà la distribució d'energia a la xarxa elèctrica d'ACT.



La filial de Naturgy, participada al 75% pel grup presidit per Francisco Reynés i en un 25% per Kuwait Investment Authority, ja ha signat PPA's amb compradors corporatius per a tres projectes més de parcs eòlics: 'Ryan Corner' (218 MW) i 'Hawkesdale' (97 MW), tots dos situats a Victòria, i 'Crookwell 3' (58 MW), situat a Nova Gal·les del Sud.



'Crookwell 3' és el sisè parc eòlic desenvolupat per GPG, que gestiona una capacitat total instal·lada de 4.100 MW a nou països, a Austràlia i el tercer recolzat per un 'PPA' corporatiu, a més amb aquest projecte la cartera de parcs eòlics de la companyia amb acords de compravenda a llarg termini garantits augmentarà a més de 750 MW.