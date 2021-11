Detenen a Mallorca quatre marroquins més dels 13 fugats de 'l'avió pastera'

@Policia Nacional





La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut quatre dels tretze marroquins que seguien fugats després d'escapar de l''avió pastera' .





El 17 de juliol passat, a través d'un grup de Facebook format per joves del Marroc, van començar a demanar voluntaris per entrar a Europa de manera il·legal mitjançant un vol entre el Marroc i Turquia. Un passatger havia de simular estar malalt per forçar un aterratge d'emergència i aleshores fugirien.





Ho van fer el 5 de novembre. Cap a les 18.35 hores un avió va sol·licitar fer un aterratge d'emergència perquè un passatger va dir ser diabètic i necessitar assistència mèdica. Quan van arribar a terra, 25 persones van fugir.





Les autoritats van detenir 12 dels immigrants ilegals, que es troben a la presó, però tretze més seguien fugats. A quatre d'ells els han detingut aquesta nit i s'espera que passin a disposició judicial als jutjats d'Inca.