Confirmen 16 anys de presó a uns pares per abusar i maltractar la seva filla de tres anys

El Tribunal Superior de Justícia de Canàries (TSJC) ha confirmat la condemna de 16 anys de presó que va imposar el mes de juny passat la Secció Primera de l'Audiència Provincial de Las Palmas a uns pares per abusar sexualment i maltractar físicament i psicològicament la seva filla de manera continuada quan tenia tres anys.





D'aquesta manera, la Sala Penal ha desestimat els recursos presentats per la representació dels condemnats i ratifica la decisió que estableix a cada un dels progenitors tres anys de presó per un delicte de maltractaments habituals, un any de presó per un delicte continuat de maltractament i dotze anys per un delicte continuat d´abusos sexuals a menors de 16 anys.





La Sala ha considerat provat que entre gener i maig del 2016, la nena, que llavors tenia tres anys, va ser objecte de reiterats maltractaments físics i psicològics per part de la seva mare al domicili familiar ubicat a Las Palmas de Gran Canaria, que li propinava nombroses agressions tant físiques com verbals amb insults i amenaces.





En aquest sentit, al voltant de les 07.15 hores del 26 de maig, la progenitora va estar almenys dotze minuts colpejant i insultat la seva filla, que plorava desconsolada , uns fets dels quals el pare n'era conscient i que, més enllà de dir a la dona que no enganxés la menor, no va fer res per evitar.





D'altra banda, la sentència assegura que els pares banyaven la nena només un cop per setmana i que consumien crac i haixix a l'habitació on a la nit dormia la seva filla.





Pel que fa a l'abús sexual, el pare el va dur a terme en un número que no s'ha pogut precisar, si bé la mare també era coneixedora d'aquests fets i fins i tot va arribar a ser present alguna vegada.





Finalment, també s'ha provat que els progenitors mantenien relacions sexuals davant de la petita , que estava al seu bressol la mateixa habitació.