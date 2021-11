La ciència avança cap a la vacuna contra l'Alzheimer

Al voltant de 800.000 persones pateixen Alzheimer a Espanya. Es tracta del tipus de demència més habitual i els investigadors fa anys que treballen en millorar els tractaments per revertir-ne els efectes, però ara també ho fan en vacunes.





Així, científics del Regne Unit i Alemanya han fet un pas més i han trobat un nou enfocament per prevenir la malaltia. L'estudi de moment només s'ha fet en ratolins, però els experts són molt optimistes amb els resultats: van crear un tractament basat en anticossos i una vacuna basada en proteïnes i tots dos fàrmacs van reduir els símptomes de l'alzheimer en ratolins.





L'estudi, publicat a la revista Molecular Psychiatry, aborda l' Alzheimer des d'una nova perspectiva. Fins ara, els investigadors se centraven en la proteïna beta amiloide de les plaques cerebrals, que s'associen a l'Alzheimer. En aquest cas, els científics dirigeixen els seus tractaments a una forma soluble diferent de la proteïna, que es considera altament tòxica.





Tant la vacuna com l'anticòs van ajudar a recuperar l'activitat cerebral normal als ratolins. Van augmentar el consum de glucosa al cervell, van reduir els problemes de memòria i van eliminar parcialment les plaques beta amiloide.





Així, tot i que encara es troba en fases inicials i l'èxit en aquest assaig preclínic no vol dir que funcioni en humans, aquesta troballa permetrà continuar treballant en una nova possible vacuna per prevenir l'Alzheimer.





En aquest sentit, el professor Mark Carr precisa que, “ encara que la ciència es troba encara en una fase inicial, si aquests resultats es reproduïssin en assajos clínics amb humans, podrien ser transformadors. Obre la possibilitat no només de tractar l'Alzheimer una vegada detectats els símptomes, sinó també de vacunar potencialment contra la malaltia abans que apareguin els símptomes”, assegura.







COMENCEN A PROVAR EN UN HOSPITAL LA VACUNA NASAL CONTRA L'ALZHEIMER





Més avançada que l'anteriorment esmentada es troba una altra vacuna que ja es comença a provar en humans al Brigham And Women's Hospital de Boston. Amb aquest assaig clínic volen provar la seguretat i l'eficàcia d'aquesta vacuna nasal destinada a prevenir i endarrerir la progressió de l'Alzheimer.





Serà la primera vegada que es provi en humans i es farà després de 20 anys en que s'ha dut a terme una investigació encapçalada pel Dr. Howard L. Weiner, codirector del Centre Ann Romney per a Malalties Neurològiques a Brigham.





"El llançament del primer assaig en humans d'una vacuna nasal per a l'Alzheimer és una fita notable", va assenyalar Weiner. Els assaigs clínics en humans mostren que la vacuna és segura i efectiva, això podria representar un tractament no tòxic per a les persones amb Alzheimer, i també es podria administrar d'hora per ajudar a prevenir la malaltia d'Alzheimer en persones en risc.”







“Durant 20 anys, hi ha hagut una evidència creixent que el sistema immunològic juga un paper clau en l'eliminació de la beta amiloide. Aquesta vacuna aprofita un nou braç del sistema immunològic per tractar l'AD", va comunicar la dra. Tanuja Chitnis, professora de Neurologia a Brigham i investigadora principal de l'assaig. “La investigació en aquesta àrea ens ha aplanat el camí per buscar una via completament nova per tractar potencialment no només l'AD, sinó també altres malalties neurodegeneratives", va afegir.