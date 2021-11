El BOE publica l'indult de Juana Rivas

Juana Rivas declarant al judici @ep





El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dimecres el Reial Decret pel qual s'indulta Juana Rivas , la mare de Maracena (Granada) condemnada pel Tribunal Suprem a dos anys i mig de presó per sostracció de menors, una mesura de gràcia que ara la seva defensa presentarà davant de la justícia italiana per "lluitar pels seus fills" en el procés obert sobre la seva custòdia, que ella reclama en exclusiva, segons han detallat a Europa Press fonts del seu equip jurídic.





La resolució commuta a Juana Rivas la pena de presó imposada pel Suprem per una altra d'un any i tres mesos de presó , i la pena d'inhabilitació especial per a l'exercici de la pàtria potestat respecte dels fills per la pena de 180 dies de treballs en benefici de la comunitat, a condició que no cometi el mateix delicte pel qual va ser condemnada en el termini de quatre anys des de la publicació del Reial decret.





La publicació oficial de l'indult arriba a 48 hores escasses que aquest divendres quedi vist per a sentència el procés civil que se segueix a la Cort d'Apel·lació de Càller per la custòdia dels nens, després que el 2019 se li concedís en exclusiva al pare , l'italià Francesco Arcuri, i ella apel·lés.





Juana Rivas ha tornat a reclamar la custòdia exclusiva dels menors i, entre altres qüestions, presentarà l'indult per entendre que suposarà un enorme recolzament a les seves pretensions en aquest procés.





Amb això, la defensa de Rivas a Espanya, exercida pel lletrat Carlos Aránguez, ha informat aquest dimecres en roda de premsa que ja han formalitzat la seva petició al Jutjat Penal 1 de Granada perquè se suspengui la pena, que actualment compleix en règim de semillibertat al Centre d'Inserció Social (CIS) Matilde Cantos de Granada, per entendre que es compleixen tots els requisits previstos a la llei. Durant la trobada davant els mitjans, a la qual també hi ha assistit l'assessora jurídica del Centre de la Dona de Maracena, Francisca Granados, tots dos han confiat que el jutge accedeixi "amb celeritat" a suspendre l'execució dels deu mesos que el resten per complir Juana, que ja n'ha complert cinc.





Tot i això, abans s'haurà de confirmar que és el jutjat granadí i no el Tribunal Suprem --últim tribunal sentenciador-- qui haurà de resoldre l'assumpte, segons han matisat a Europa Press fonts judicials.





Juana Rivas ha defensat durant aquest temps que se'n va anar el 2016 amb els seus dos fills d'Itàlia --on tenien fixada la seva residència habitual-- sense el consentiment patern per fugir d'uns suposats maltractaments dels quals acusa la seva exparella i pare dels menors, que el 2009 va ser condemnat per un delicte de lesions a l'àmbit domèstic.





Ja a Espanya l'estiu del 2017, Rivas va passar un mes en parador desconegut amb els nens incomplint les resolucions judicials que l'obligaven a lliurar-los al pare, cosa que va motivar el procés judicial que va suposar la condemna per sostracció de menors. Inicialment, el Jutjat Penal 1 de Granada la va condemnar a cinc anys de presó, que el Suprem va rebaixar a dos anys i mig i que ara el Govern ha deixat en un any i tres mesos.





La defensa de Rivas va sol·licitar al Govern l'indult al·legant que va delinquir per un motiu "comprensible des del punt de vista humà" com és "protegir els seus fills d'un maltractador" i recalcant que "com a víctima de violència de gènere rep l'atenció adequada de els serveis municipals de Maracena", mentre que a Itàlia hi ha interposades "denúncies per violència familiar" pendents de resoldre.