Barcelona i Sant Cugat, les úniques ciutats catalanes on és més rendible llogar que comprar habitatge

Lloguer Barcelona @ep





Només a onze ciutats espanyoles compensa optar pel lloguer davant la compra d'habitatge, segons un estudi elaborat per UVE Valoracions en què s'han analitzat 107 ciutats espanyoles.





Aquesta anàlisi s'ha realitzat calculant la quota hipotecària que correspon a un crèdit del 80% del valor de l'oferta, amb una durada de 24,58 anys i un tipus d'interès del 1,52% , prenent com a referència el valor mitjà de juny publicat per l´Associació Hipotecària Espanyola i els preus d'Idealista d´oferta en venda i lloguer.





D'acord amb aquestes dades, es determina que una quota superior al 85% és un indicador força fiable que, probablement, el lloguer sigui millor opció en un municipi concret . Aquest percentatge resulta de dividir la quota hipotecària unitària pel lloguer unitari.





En concret, els municipis on resulta més rendible llogar que comprar són: Sant Sebastià, Getxo, Sant Cugat del Vallès, Marbella, Palma de Mallorca, Alcobendas, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Barcelona, La Corunya i Santiago de Compostela .





En una altra sèrie de municipis (Fuengirola, Oriola, Rivas-Vaciamadrid, Madrid, Cadis, Estepona, Ourense, Bilbao, Pamplona, Pontevedra, Girona, Vitòria, Mijas, Vélez-Màlaga, Torrevella,

Benidorm i Las Rozas) la quota se situa entre el 75% i el 85%. En aquestes localitats, segons UVE Valoraciones, la rendibilitat de la compra i el lloguer és semblant.





UNA TRAMPA PER ALS JOVES





Segons han explicat des de UVE, la forta disminució d'ofertes de lloguer des del juny del 2021 a les ciutats més poblades anticipa pujades fortes en el preu d'arrendament . Això es converteix en un obstacle important per als joves que es volen emancipar, ja que, per comprar per primera vegada, cal comptar amb una gran capacitat d'estalvi per fer front a la part no finançada pels bancs.





Aquesta escassetat en l'oferta de lloguer pot fer que, a moltes ciutats (Barcelona, Madrid, Bilbao, Getxo, Sant Cugat, Alcobendas, Majadahonda, Pozuelo, Marbella i Las Rozas) l'actual idoneïtat de llogar canviï, a curt termini , a la compra com a millor opció. Si això fos així, a Espanya quedarien molt poques ciutats on llogar resultaria més rendible.





"El projecte de llei d'habitatge ha generat un ampli debat sobre les mesures per abaratir el lloguer i encara que des de la companyia som escèptics sobre l'eficàcia de la posada en marxa de mesures administratives sobre els mercats, sí que creiem que el panorama no és esperançador per a els més joves", ha assegurat Germán Pérez Barrio, president de UVE Valoraciones.





Així, ha assenyalat que comprar podria ser una solució, però "molt difícil", ja que un jove que compra per primera vegada necessita tenir estalviat el 31% o 32% del preu de l'habitatge que adquirirà , més un 11 o 12 % per a despeses d'impostos i altres associades a la compra.





Per això, Pérez Barrio ha apuntat que cal emparar mesures alternatives a la regulació del lloguer, basades a facilitar la compra mitjançant avals de l'Estat que permetin un finançament superior al 80% del preu de compra.