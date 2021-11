Barcelona reforçarà la seguretat per Nadal amb 500 policies més que abans de la pandèmia

Albert Batlle @ep





L?Ajuntament de Barcelona reforçarà la seguretat durant les festivitats de Nadal amb 500 agents policials més que abans de la pandèmia.





Ho ha dit aquest dimecres el tinent d'alcalde de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle , a la comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció en resposta a una proposta del grup municipal de Cs de reforçar la seguretat per Nadal per prevenir furts i robatoris amb violència.





Batlle ha detallat que s'augmentaran tant els agents dels Mossos d'Esquadra com els de la Guàrdia Urbana i que el dispositiu arrencarà el primer cap de setmana de desembre –coincidint amb el pont de la Puríssima– i finalitzarà el cap de setmana de després de Reis.





També ha concretat que el dispositiu nadalenc es complementarà amb altres dispositius especials en dies concrets com per exemple a Cap d'Any i per la Cavalcada de Reis i que encara que l'àmbit d'actuació serà tota la ciutat, es prioritzaran les zones de més afluència al centre Barcelona, així com els eixos comercials.





Alhora, ha explicat que es faran inspeccions a locals i espectacles de gran aforament i a festes de final d'any de gran afluència i que es reforçaran els controls preventius d'alcoholèmia i drogotest.