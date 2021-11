Una nova colada avança entre les muntanyes de La Laguna i Todoque

Els científics que segueixen l'evolució del volcà de La Palma han detectat l'avenç d'una nova colada entre les muntanyes de La Laguna i Todoque , on s'està concentrant l'aportació més important de lava procedent del centre d'emissió, si bé la superfície afectada amb prou feines ha augmentat en 2,84 hectàrees, fins a assolir un total de 1.037,17.





La directora de l' Institut Geogràfic Nacional (IGN) a Canàries i portaveu del Comitè Científic del Pevolca, María José Blanco, ha indicat en roda de premsa que els vídeos obtinguts en un dron amb càmera tèrmica indiquen "clarament" que l'aportació principal s'està produint a la zona central, entre aquestes muntanyes, i en menor mesura als deltes làvics.





Tot i això, María José Blanco ha advertit que es desconeix si arribarà o no al mar, ja que les colades "avancen i canvien el seu curs dia a dia, depenent de l'aportació que tinguin des del centre d'emissió".





El director tècnic del Pevolca, Rubén Fernández, ha afegit que en les últimes hores hi ha hagut una aportació de lava "molt petita", cosa que ha fet que la superfície afectada amb prou feines hagi augmentat. En aquest sentit, ha reiterat que l'aportació principal, amb certa mobilitat, s'ha produït a la colada 5 i l'amplada màxima entre colades es manté en 3.200 metres.





D'altra banda, Rubén Fernández ha destacat que la millora de la qualitat de l'aire durant el dia d'ahir ha permès reprendre l'activitat lectiva presencial. En funció de la seva evolució, la Conselleria d'Educació del Govern de les Canàries anunciarà al llarg del dia si aquesta presencialitat es manté o no el dia de demà.





Alhora, el director tècnic ha informat que durant la nit, al voltant de les 04.00 hores, s'han detectat alts nivells de gasos tòxics tant a Las Manchas com a Puerto Naos, per la qual cosa es va evacuar el personal que estava treballant a la zona, vinculat sobretot a les dessaladores, i no es permet l'accés.





Pel que fa al nombre d'albergats, 484 persones romanen a centres hotelers, quatre més que ahir. Del total, 417 s'allotgen a l'hotel de Fuencaliente i 67 a Los Llanos de Aridane. A més, hi ha 43 persones dependents ateses a centres sociosanitaris insulars.





Les darreres dades del Cadastre indiquen que hi ha 1.467 infraestructures danyades, de les quals 1.184 són d'ús residencial, 154 agrícola, 67 industrial, 34 lleure i hostatgeria, 13 ús públic i 15 altres usos. Pel que fa a les dades de Copernicus, hi ha un total de 2.734 edificacions/construccions afectades, de les quals 2.623 estan destruïdes i 111 en risc.





CANVI APRECIABLE





Pel que fa a l'evolució del volcà, els científics han observat avui un canvi apreciable en l'erupció en curs. Així, en relació amb els paràmetres observables, María José Blanco ha assenyalat que, encara que menor, continua una alta taxa d'emissió de cendra i per les condicions meteorològiques es dirigeix avui principalment cap al sud i al sud-oest. A més, avui no s'ha format columna eruptiva i l'alçada del núvol de dispersió era d'uns 1.500-1.700 metres en direcció oest-sud-oest.





El vent bufa avui de component nord de 0 a 3.000 metres i fins a 5.000 de component oest. Es preveu que el vent roli a component oest en nivells baixos a partir del final del matí de matí; per tant, el núvol de cendres i diòxid de sofre (SO2) es disposarà des d'aquell moment en direcció est, afectant l'operativitat d'aeronàutica de l'aeroport de La Palma, principalment. Hi haurà probabilitat de precipitacions febles, afectant els vessants nord i est. La setmana que ve, l'aproximació d'una borrasca atlàntica a l'arxipèlag provocarà una inestabilitat atmosfèrica a l'àrea del centre eruptiu.





La sismicitat a profunditats intermèdies s'ha incrementat notablement des d'ahir a les cinc hores i continua localitzant-se a les mateixes zones. Se segueix mantenint la sismicitat a profunditats superiors a 20 km. La magnitud màxima assolida les últimes 24 hores ha estat de 4,7 mbLg, d'un esdeveniment que s'ha produït avui a les 07:17 hores, a una profunditat de 35 km i sentit amb intensitat III-IV (EMS). El tremor en les últimes 24 hores ha incrementat la seva amplitud i ha assolit un nivell mitjà. El nivell de sismicitat actual segueix indicant que és possible que es produeixin més sismes sentits, podent assolir intensitats V-VI i originar petits esfondraments en zones de pendent.





La deformació no registra canvis i des del començament de novembre s'observa una notable disminució de la deflació regional.





Sobre l'emissió de SO2 associat al plomall volcànic, ahir es van registrar uns valors que encara que van ser menors que en els dos dies previs, continuen sent alts. Concretament, es van registrar uns valors entre 2.000 i 3.000 tones diàries mitjançant l'ús de sensors òptics remots tipus miniDOAS en posició mòbil marítima. D'altra banda, l'anàlisi d'imatges satel·litals reflecteix una tendència descendent des del 23 de setembre passat quan es van registrar màxims superiors a les 50.000 tones diàries.





En el cas de l'emissió difusa de diòxid de carboni (CO2), associada als 220 km2 de la dorsal volcànica de Cumbre Vieja (emanacions no visibles de gasos volcànics) continua registrant valors per sobre dels nivells de fons (entre 200 i 1300) tones diàries) i durant el dia d'ahir van reflectir un rang de valors entre 2.200 i 2500 tones diàries. Aquestes emanacions difuses no representen un perill per a les persones.





Ahir ahir la qualitat de l'aire deguda al diòxid de sofre (SO2) es va situar en nivells 'molt desfavorables' a les estacions de Los Llanos i Puntagorda, amb superacions del valor límit horari. A la resta d'estacions de l'illa els valors es van mantenir entre 'bons' i 'raonablement bons'. A més, es van registrar valors molt alts a l'equip de mesura ubicat a l'Observatori Astrofísic del Roque de los Muchachos.





Durant el matí d'avui s'està registrant un augment en els valors registrats a Los Llanos, Tazacorte i Puntagorda, arribant a nivells 'desfavorables' a Puntagorda i Los Llanos, i 'regulars' a Tazacorte. A la resta de les estacions es mantenen en nivells 'bons'.





Pel que fa a les partícules menors de 10 micres (PM10), ahir es va produir un augment de les concentracions registrades a Los Llanos a primeres hores del matí, que és un patró que es ve repetint en jornades anteriors, i que es van anar reduint a allò llarg del migdia i la tarda a nivells baixos. Avui es mantenen a nivell 'desfavorable'. A la resta d'estacions els nivells de qualitat per partícules PM10 són 'bons' o 'raonablement bons'.