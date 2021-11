El Congrés aprova la Llei de Convivència Universitària que sanciona les novatades

Exemple de novatades a la Universitat de Salamanca @ep





A partir d'ara els amics de fer novatades s'ho pensaran dues vegades. I és que el Congrés ha aprovat aquest matí la Llei de Convivència Universitària que sancionarà aquestes pràctiques encara molt esteses a l'àmbit de facultats i residències d'estudiants.







De fet, els estudiants que cometin aquestes sancions greus podran ser expulsats de dos mesos a tres anys, entre d'altres mesures.





El portaveu de la Comissió d'Universitats del Grup Parlamentari Socialista, Roberto García Morís, ha afirmat durant la intervenció que “és una llei que aposta clarament pel desenvolupament de mesures alternatives de solució dels conflictes de la convivència basades en la mediació”.





Novatades





L'article 11 del projecte divideix les faltes disciplinàries en “molt greus, greus i lleus”. Així, dins de la Llei de Convivència Universitària, es consideren faltes molt greus “realitzar novatades” a la universitat sempre que hi hagi un “greu menyscapte per a la dignitat de les persones”.





Per tant, es consideren faltes molt greus “realitzar novatades” a la universitat sempre que hi hagi un “greu menyscapte per a la dignitat de les persones”.





També ho seran “assetjar sexualment o per raó de sexe”, “discriminar per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere, pertinença a grup ètnic, classe, discapacitat…”. També ho serà “plagiar totalment o parcialment una obra en l'elaboració de Treball de Fi de Grau, Treball de Fi de Màster o la Tesi Doctoral”.





Les sancions per a aquestes faltes molt greus seran “expulsió de dos mesos fins a tres anys” i “pèrdua de drets de matrícula parcial, durant un curs acadèmic”.





Exercici de tolerància





El parlamentari García Morís ha volgut destacar que aquesta llei “aposta per una universitat basada en l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de convivència”, ja que se centra a “la prevenció de conflictes, la mediació i la resolució pacífica dels mateixos”.





També ha volgut agrair al Ministre Manuel Castells “la seva feina i la de tot el seu equip ministerial, perquè han fet moltes hores i un llarg treball en aquesta llei que avui aprovem”.

Paraules clau: Universitat, novatades, Congrés, Llei de Convivència Universitària