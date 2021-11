La Generalitat vol que en els Pressupostos els Mosson escullin entre places per a dones o móvils per a tots

Mossos a una estació de metro /@EP





Els Pressupostos de la Generalitat per al 2022 pengen d'un fil. El "no" de la CUP anunciat aquest dimarts ha provocat que el Govern hagi d'obrir noves converses amb els 'comuns' i "temptegi el terreny" amb el PSC. Tot i això, les reunions amb els dos grups no sembla que hagin de prosperar -de moment- de cara al 22 de novembre, dia que es votarà si els comptes continuen la seva tramitació al Parlament o són tornats a l'Executiu.





Malgrat aquest context, les diferents conselleries ja han anat explicant les possibles accions que durien a terme en cas que s'avalés la despesa pública. Així, la setmana passada van exposar propostes el Departament de Drets Socials o el d'Interior. En el cas del segon, el seu titular, Joan Ignasi Elena, va informar que el pressupost pel 2022 del Departament que representa arriba als 1.599 milions d'euros.





Amb aquesta xifra, Elena va avançar que preveu la creació de deu noves comissaries de proximitat dels Mossos d'Esquadra fins el 2023, l' increment d'efectius als diferents cossos de seguretat i emergències de Catalunya i la millora del pla de reacció davant un accident químic a Tarragona (PLASEQTA).





Altres mesures també plantejades -en cas que es tiri endavant la proposta del Govern- són la creació de la carrera professional de bombers, d'una banda, i la creació de l'estructura de gestió pròpia, de l'altra. A més, s'impulsaria la carrera d'Agents Rurals. També es preveu que s'afegeixin dos radars de tram a l'àrea metropolitana de Barcelona i que es millori la prevenció del risc d'inundacions als barrancs de Terres de l'Ebre, al marge esquerre del riu Segre i a les conques properes a càmpings del Pirineu.





Sobre el futur del telèfon 112, que alhora que s'anuncia una nova contracta que millora el sou en un 9% als treballadors amb una partida extra de 2,1 milions, Elena es va comprometre a resoldre l'estudi sobre si s'ha d'internalitzar la plantilla i a aplicar el resultat d'aquesta comissió abans que finalitzi l'any 2022.





AUGMENT DELS EFECTIUS I "DISCRIMINACIÓ POSITIVA" PER A DONES





Una de les claus dels pressupostos d'Interior és el tarannà expansiu pel que fa a la plantilla dels diferents cossos. En aquest sentit, el conseller va recordar que, seguint amb els anuncis de les darreres setmanes, la previsió per a l'any vinent és aconseguir una convocatòria de Mossos de 840 nous agents, a més de 240 bombers funcionaris, 300 bombers voluntaris i 100 nous agents rurals.





Això sumaria un total de 1.500 nous efectius als cossos de seguretat i emergències de Catalunya i facilitaria un necessari relleu generacional. A més, amb el propòsit de feminitzar aquests cossos i fer-los més semblants a la societat, es contempla una reserva de places per a dones -que quedarien a decisió del Govern- als processos selectius que s'engeguin a partir del pròxim any, que quedaria a decisió del Govern.





MOSSOS I BOMBERS "DE PROXIMITAT"





Amb la intenció d'acostar la policia a la societat i fer créixer el "patrullatge de proximitat", Elena - a part de pactar el sostre del nombre de Mossos fins als 22.006 agents- va explicar una prova pilot que consistiria a obrir una desena de noves Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) al territori.





Segons el conseller, les OAC es desenvoluparien els pròxims dos anys i suposarien un canvi de model cap a la policia comunitària i de barri. Es coordinarien amb les policies locals dels llocs on s'establissin i tindrien com a element prioritari el contacte amb l'entorn. A més, es primaria el patrullatge a peu o en bicicleta. "Que els botiguers puguin conèixer pel nom als agents, que siguin referents als barris", va resumir el titular d'Interior.







En el mateix sentit, Elena va defensar que l'augment de professionals dels bombers facilitaria que el cos passés de ser "reactiu" a ser "proactiu" davant d'una emergència. La idea seria incloure la participació de funcionaris i voluntaris "a xerrades", que assessoressin empreses en sistemes de seguretat i que poguessin millorar la prevenció. "Volem veure més bombers al carrer", va afirmar el conseller.





REFORÇ DEL PLASEQTA





Pel que fa a un altre dels temes que havia implicat més insistència per part de la resta de grups polítics, els nous pressupostos també tenen incloses partides enfocades a la prevenció per risc químic a Tarragona. Elena va reivindicar el reforç del PLASEQTA per "garantir la seguretat i la capacitat de reacció" en cas d'accident a la zona.





De la mateixa manera, s'ha concretat la millora de sensors i sirenes per detectar núvols tòxics de clor al polígon sud i, pel que fa a les preocupacions pel polígon nord, s'ha explicat el projecte de fer arribar 33 sensors de sulfur. A més, es recuperaran els simulacres i s'engegaran campanyes de sensibilització ciutadana. Entre les dues mesures, la logística i la de prevenció, la partida es queda en 950.000 euros previstos.





NOUS UNIFORMES I VEHICLES





Amb relació a les instal·lacions i el material dels cossos de seguretat, el projecte de pressupostos pel 2022 preveu aportar un nou uniforme "de cop" a 11.000 agents de seguretat ciutadana dels Mossos d'Esquadra, va dir Elena, i tramitar una nova licitació de 464 nous vehicles de diferents tipologies, calculada al voltant dels 4,5 milions d'euros.





A més, la proposta també planteja la incorporació de 40 vehicles pesants nous per als Bombers de la Generalitat amb el deadline del 2025 i un cost de 17 milions. En ambdós casos també es contempla la incorporació de nous cascs i indumentària i, pel que fa a la policia catalana, s'inclou la promesa de fer arribar telèfons mòbils a tots els agents.





En trànsit, a més, s'avançaria cap a l'horitzó de zero morts el 2050 i es proposa destinar 6 milions d'euros contra la sinistralitat i 5 milions més adreçats a entitats locals perquè desenvolupin plans de seguretat viària. Així, a l'àrea de Barcelona, s'instal·laran dos radars de tram i se'n renovaran alguns de fixos, tot plegat amb un cost de 2 milions d'euros.