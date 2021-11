Aragonès i Illa es reuneixen per pactar els Pressupostos, però només "constaten diferències"

Líder del PSC al Parlament, Salvador Illa /@EP







El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, s'han reunit aquest dimecres a la tarda a la Cambra catalana durant uns 25 minuts en una trobada en què han constatat les diferències davant la tramitació dels Pressupostos catalans del 2022, han explicat fonts coneixedores.





La trobada s'ha celebrat després que aquest dimecres al matí Illa hagi demanat formalment al president una reunió per explorar la possibilitat de negociar els comptes, però Aragonès ja l'ha avisat a la sessió de control al Parlament que podia anticipar que no acordaran els pressupostos.





Després de la trobada, fonts socialistes han destacat que la reunió ha estat "cordial i profitosa", malgrat que han assegurat que tant Aragonès com Illa s'han traslladat el mateix que s'han dit al matí al ple.





Han afirmat que no s'han dit "gens substancialment diferent" al que han dit públicament, que s'han emplaçat a continuar mantenint una comunicació fluida i que també han aprofitat per parlar de la pandèmia i d'algun altre tema.





SENSE CAP AVANÇ





"Som on érem", han afegit, de manera que el PSC segueix mantenint la seva voluntat que hi hagi Pressupostos, i per això considera que Aragonès ha de donar per tancades les negociacions amb la CUP -que ha registrat aquest dimecres una esmena a la totalitat al projecte del Govern- i obrir-se a negociar amb ells.





Des de Presidència de la Generalitat han coincidit que ha estat una trobada cordial, però han negat que hagi estat profitosa perquè no s'ha tret cap conclusió nova.

Segons fonts de Presidència, Aragonès ha tornat a reiterar les diferències que té amb el PSC i li ha traslladat que ho ha rebut davant la seva sol·licitud per reunir-se però que no hi pactarà els Pressupostos.





Aquestes fonts diferencien la reunió que ha mantingut amb el PSC de les que ha mantingut amb la CUP i els comuns per negociar els comptes, i han apuntat que és "simptomàtic" que hagi durat menys que les altres dues: amb Illa n'ha durat uns 25 minuts, amb la CUP uns 40 i amb els comuns una mica més d'una hora.





A més, han assenyalat que no s'han emplaçat a continuar parlant sobre els comptes, però que la seva voluntat és mantenir el mateix contacte que tenen habitualment per abordar tota mena de temes, com la pandèmia, tenint en compte que és el cap de l'oposició a Catalunya.