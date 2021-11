Els pressupostos de Colau passen la primera "fase" gràcies al "sí" de BCN Canvi

Ajuntament de Barcelona /@EP





La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el projecte de pressupost del Govern municipal per al 2022 amb el vot a favor del grup de BCN Canvi i de la regidora no adscrita, Marilén Barceló, que se sumen als de BComú i PSC, i per això els comptes superen el primer tràmit.







ERC ha votat en contra com ja va anunciar aquest dilluns i Junts, PP i Cs tampoc han donat suport a la proposta de pressupost que, després de la seva aprovació inicial, es debatrà al ple del 23 de desembre per a la seva aprovació definitiva.





El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, i el regidor de Pressupostos, Jordi Martí, han emplaçat tots els grups municipals de l'oposició a continuar negociant fins aleshores per aprovar els que serien els comptes més alts de la història amb 3.406 milions d'euros.

Després de l'anunci del 'no' d'ERC, els comptes necessitaven el suport de BCN Canvi per superar el tràmit, ja que tant Junts, com el PP i Cs ja havien exposat la seva voluntat de no donar suport al projecte de pressupostos presentat pel Govern de Colau.





Així, la negativa dels republicans ha centrat gran part del debat, un fet que tant Collboni com Martí han retret al líder del grup municipal, Ernest Maragall, i que també ha criticat la presidenta de BCN Canvi, Eva Parera, que els ha titllat de fer un paper "especialment sagnant".





Parera ha avisat que aquest dimecres no s'estava votant "sí o no als pressupostos, ni sí o no a Colau", sinó que es votava l'inici del tràmit d'aprovació dels comptes, un pas al qual ha obert la porta a l'Executiu local, encara que els ha advertit que no tenen el vot garantit per al desembre perquè creuen que el pressupost és millorable.





"Nosaltres mai fem el vot de la covardia. M'és igual els insults que rebi, el que em diguin o les campanyes que impulsin", ha sostingut Parera, que creu que ERC està fent precampanya i que els ha pesat més el que diran a una votació que allò que han de fer com a grups de l'oposició, en les seves paraules.





ERC, "LA CUP A BARCELONA"



Collboni ha avisat Maragall que està cometent un error amb la seva negativa a aprovar el pressupost i l'ha acusat de boicotejar la ciutat per un càlcul que veu erroni: "Està portant ERC a fer de CUP dins de l'Ajuntament de Barcelona".





Ha agraït a Parera "permetre el debat" i ha lamentat que cap grup dels que ha votat en contra hagin fet una proposta concreta que justifiqui el 'no', de la mateixa manera que ha recordat als republicans que el pressupost del 2021 -acordat amb ells- ha aconseguit un 98,1% d'execució.





"Després d'aquest rampell, d'aquesta pujada de to, els vull demanar que recuperin la calma", ha dit Martí a Maragall, i ha insistit que a partir d'aquest dijous els 41 regidors de l'Ajuntament estan emplaçats a seguir negociant ."També amb ERC, que continua sent el primer responsable del pressupost que avui aprovem", ha insistit el també regidor de Presidència.





"NI QUALITAT, NI VISIÓ, NI HORITZÓ"



Davant les crítiques, Maragall ha recordat que fa mesos que avisen que, per a ells, el pressupost està lluny del que necessita la ciutat i ha sostingut que "aquests no són els pressupostos d'ERC, ni els pressupostos de Barcelona" perquè creu que no és el moment d'enfocar la ciutat cap a la recuperació, sinó cap a la transformació.





"Vam dir que sí al del 2020 perquè era expansió, sí al 2021 perquè hi havia una emergència i una efectiva necessitat de fortalesa del sector públic, i diem 'no' ara perquè no hi ha transformació. Hi ha quantitat, però no hi ha qualitat, ni visió ni horitzó", ha criticat.





JUNTS, CS I PP



La líder de Junts a Barcelona, Elsa Artadi, ha defensat que voten en contra del pressupost -de la mateixa manera que van fer amb les ordenances fiscals- perquè creuen que ignoren la situació que està vivint la ciutat i les transformacions que necessita, i ha recordat als comuns que "sobreviuen gràcies al partit de Manuel Valls".





Luz Guilarte (Cs) ha dit que els grups de l'oposició que han votat en contra dels pressupostos han retret al govern el que el seu grup reclama des d'inici de mandat i ha acusat l'Executiu local de passar "de dependre de l'independentisme a aconseguir que sigui d'una diputada del PP i d'una trànsfuga".





Finalment, el líder del PP al consistori, Josep Bou, ha lamentat que s'hagi incrementat el pressupost per més ingressos tributaris, segons ell, i ha titllat d'"incoherent" que a mesura que avança la recuperació econòmica s'estigui disparant el dèficit de l'Ajuntament.