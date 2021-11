Eva Borràs, nova directora gerent de la Cambra de Barcelona

Eva Borràs, la nova directora gerent de la Cambra de Comerç de Barcelona /@cambrabcn







Eva Borràs serà la nova directora gerent de la Cambra de Comerç de Barcelona en substitució de Xavier Carbonell, al càrrec des del 2002, un cop el ple de la corporació d'aquest dimecres ha donat suport al seu nomenament per unanimitat a proposta del Consell Executiu.







Borràs, fins ara gerent de la Universitat Rovira i Virgili, és economista per la Universitat Pompeu Fabra amb Màster en Banca i Finances (IDEC-UPF), Postgrau en Funció Gerencial a l'Administració Pública per ESADE i 'coach'. Va iniciar la carrera professional al Servei de Gestió Econòmica del Departament de Cultura de la Generalitat i uns anys després va fer el salt a l'Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC), on ha estat cap d'Administració i gerent.





Borràs també ha treballat a l'Ajuntament de Sabadell com a directora de l'Àrea de Serveis Centrals i a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès com a directora de l'Àmbit de Gestió de Governança i Economia. A més ha estat directora economicofinancera de l'Hospital Clínic de Barcelona.





La Cambra de Barcelona creu que l'experiència de Borràs serà "clau" per implantar el nou model de país definit per la Cambra en el document 'Catalunya 2030/40'. També afirma que la nova directora gerent és promotora de la millora contínua amb un "lideratge per al canvi centrat en la transversalitat de processos i la informació compartida". També aposta per una governança "regida per la transparència", el "rigor" i la "integritat".