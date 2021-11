Barcelona estrenarà llums nadalenques "de disseny" i "allunyades de la iconografia cristiana"

Il·luminació prevista al carrer Aragó/@EP





L'Ajuntament de Barcelona encendrà els llums de Nadal el 24 de novembre amb un espectacle de carrer a plaça Catalunya i ho farà amb 1 00 quilòmetres de llums a tota la ciutat i estrenant il·luminació a la mateixa plaça Catalunya i també a la Gran Via i al carrer Aragó.







Ho va explicar dimecres en roda de premsa el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, juntament amb la regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín; el dissenyador del nou model de llums de Nadal, Antoni Arola; i el director de l'espectacle que donarà pas a l'encesa de llums, Sergi Ots, de la companyia Ponten Pie.





En la seva intervenció, Collboni ha dit que aquest any els llums seran "més i millors" i Ballarín ha destacat que s'estrenarà un nou model d'il·luminació amb què es busca convertir la il·luminació nadalenca en una icona més de la ciutat.





L'espectacle que donarà pas a l'encesa de llums començarà a les 18 hores a la plaça de Catalunya, porta per nom 'Ombrana' i anirà a càrrec de la companyia Ponten Pie, que retrà homenatge a la ciutat, els seus llums i la ciutadania amb un muntatge de circ i música que aplegarà més d'una vintena d'artistes i que té com a tema principal la llum.





Tot i això, no serà fins a les 18.30 hores quan s'encendran simultàniament els llums nadalencs de tot Barcelona, que aquest any han rebut un 32% més d'inversió municipal respecte a l'any anterior, passant dels 1.622.000 als 2.148.500 euros.





NOVA IL·LUMINACIÓ



Plaça Catalunya, Gran Via i carrer Aragó estrenen aquest 2021 un nou model d'il·luminació que "reivindica Barcelona com a ciutat de referència del disseny i la innovació" i que ha anat a càrrec de l'estudi barceloní de disseny industrial d'Antoni Arola, que va ser Premi Nacional de Disseny el 2003.





La nova proposta vol remarcar el valor d'aquestes vies com el cor de Barcelona perquè els comerços del centre de la ciutat han estat alguns dels que han patit més la crisi de la Covid, ha dit Collboni. A la plaça Catalunya els llums envoltaran tota la plaça creant un cercle simulant raigs de sol, que s'encendran i apagaran com un batec.





A la Gran Via la il·luminació consistirà en uns cilindres de color càlid que recorden llums penjants, mentre que al carrer Aragó seran unes línies que mitjançant diferents encesos dibuixaran estrelles de grans dimensions.





Il·luminació prevista a la Gran Via/@EP





Arola ha explicat que el disseny ha deixat de banda la iconografia cristiana per reivindicar el Nadal "per a tothom" i Ballarín ha detallat que també s'ha fet una aposta per la sostenibilitat.





Així, ha concretat que s'ha utilitzat tecnologia LED a la pràctica totalitat de les instal·lacions, que la il·luminació estarà subministrada per la comercialitzadora municipal Barcelona Energia i que totes les instal·lacions noves s'han fet amb materials reutilitzables.





Una altra novetat és que la Ronda Sant Pere tindrà llums de Nadal per primera vegada, sumant-se a les vies il·luminades en els darrers anys per l'Ajuntament com Via Laietana, plaça Urquinaona, Balmes, plaça Catalunya, Aragó, Gran Via i l'avinguda Paral·la lel.





També han destacat que el consistori ha mantingut la subvenció del 75% del cost dels llums als eixos comercials com a mesura excepcional de suport als comerciants.





Il·luminació prevista a plaça Catalunya/@EP





HORARIS





Els llums s'exhibiran als carrers entre el 24 de novembre i el 6 de gener de diumenge a dijous de les 17.30 a les 23.00 hores i els divendres i dissabtes s'allargaran fins a la mitjanit; la nit de Cap d'Any i la Nit de Reis es mantindran enceses fins a les dues de la matinada.