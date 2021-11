El jutge sol·licita la investigació dels pagaments que fundadors de Podem van rebre des de Veneçuela

El jutge de l'Audiència Nacional (AN) Joaquín Gadea ha ordenat a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional que investigui els pagaments que, segons sosté l'excap de la Intel·ligència veneçolana Hugo 'El Pollo' Carvajal, van rebre fundadors de Podem del Govern veneçolà, en el marc de la causa sobre el presumpte finançament il·legal de la formació 'estada'.





Entrada a l'audiència Nacional /@EP





Segons ha avançat 'El Mundo' i han confirmat fonts jurídiques a Europa Press, el magistrat de reforç del Jutjat Central d'Instrucció Número 6 ha encomanat a la unitat policial que indagui en les transferències per valor de 142.000 dòlars que haurien rebut de Veneçuela, a través de l'empresa Viu Comunicaciones, Carolina Bescansa, Jorge Lago i Ariel Jerez.







A més, segons detalla aquest rotatiu, Gadea també ha encarregat a la UDEF diligències encaminades a investigar suposats cobraments de Juan Carlos Monedero i la seva presència a la nació caribenya.





La resolució judicial arriba després que Carvajal assenyalés Monedero, Bescansa, Llac i Jerez com a receptors dels fons que haurien arribat a Podem des de Cuba i Veneçuela, en la seva compareixença judicial del 27 d'octubre passat davant el titular del jutjat esmentat, Manuel García -Castelló.





'El Pollo' va declarar voluntàriament davant García-Castellón el 20 de setembre en el marc d'unes diligències sobre terrorisme internacional, si bé les seves paraules van propiciar la reobertura d'una causa arxivada el 2016 sobre el presumpte finançament il·legal de Podem que llavors només es recolzava en l'anomenat 'Informe PISA'.





En aquesta primera compareixença, es va comprometre a donar suport amb proves al seu testimoni. Entre els arxius lliurats a l'AN hi ha una ordre de pagament que hauria girat Nicolás Maduro el 2013 per abonar 142.000 dòlars a Bescansa, Jerez i Llac per l'encàrrec que els hauria fet el Govern veneçolà per idear el "disseny polític comunicacional" de l'estand de la petroliera estatal PDVSA al XXI Congrés Mundial de Petroli celebrat el 2014 a Moscou.





També va aportar una altra ordre de pagament que hauria dictat Hugo Chávez el 2008 per pagar 6,7 milions de dòlars a la Fundació CEPS, vinculada a Podem, per "propiciar un canvi polític encara més afí al Govern bolivarià". En aquest document, que va ser revelat el 2016 per diferents mitjans, se citaria expressament Pablo Iglesias, Jorge Vestrynge i Monedero com a "destacats professors" als quals definiria com a "aliats naturals de la revolució bolivariana".





A més, en un escrit inclòs en aquest bloc documental, 'El Pollo' ha indicat que Monedero hauria recollit a la mà en un hotel de Caracas 600.000 euros que haurien sortit de l'Ambaixada de Cuba a Veneçuela.





EXTRADICIÓ PARALITZADA





Tot això s'emmarca en el "procés de col·laboració" amb la Justícia espanyola que Carvajal va anunciar després de ser detingut el 9 de setembre passat a Madrid, en un operatiu conjunt de Policia Nacional i DEA, després de passar gairebé dos anys pròfug per evitar ser extradit als Estats Units, que els reclama per presumptes delictes de tràfic de drogues i d'armes.





La seva captura va reactivar el procés d'extradició que, després de diverses anades i vingudes, actualment està paralitzat en espera que Washington enviï garanties per escrit a la Sala Penal de l'Audiència Nacional sobre el tracte que rebria Carvajal de ser posat en mans del Departament de Justícia, per a això la potència americana compta amb un termini de 45 dies a comptar des del 29 d'octubre.





Un cop rebudes aquestes garanties, la Sala Penal podria seguir endavant amb l'extradició, tot i que la Sala Contenciosa Administrativa encara ha de resoldre les mesures cautelars sol·licitades com a part d'un altre recurs presentat per la defensa per revocar la negativa del Ministeri d'Interior a concedir-li l'asil.





LA DERIVADA ITALIANA





Mentrestant, Carvajal ha estès la seva cooperació a les autoritats italianes. Els fiscals de Milà Maurizio Romanelli i Cristiana Roveda s'han desplaçat a Madrid per interrogar dimarts passat a Carvajal durant poc més d'una hora per una altra investigació secreta que es desenvolupa a la nació alpina sobre el presumpte finançament del Moviment 5 Estrelles (M5S) a través de Veneçuela. Segons les fonts consultades, van sortir amb bones sensacions.





En aquest context, fonts de la defensa han avançat que 'El Pollo' planeja sol·licitar a la Sala Penal de l'Audiència Nacional que li permeti sortir de la presó d'Estremera on està reclòs, al·legant que no hi ha risc de fugida ja que poden acordar mesures cautelars que permetin tenir-lo localitzat en tot moment, com ara el control amb mitjans telemàtics, la compareixença periòdica a seu judicial o policial i la retirada de passaport.





L'altre cap de Contraintel·ligència Militar amb Chávez i Maduro està perseguit a Washington per fets que es van produir entre el 1999 i el 2019, quan hauria pertangut a l'anomenat 'Càrtel dels Sols', una organització criminal suposadament gestionada per càrrecs 'chavistes' que, amb la presumpta col·laboració de les FARC i altres grups armats, hauria introduït grans quantitats de droga als Estats Units.