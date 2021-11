Risto para els peus a Podem després del seu atac: "Senyors, no estan per donar grans lliçons"

El presentador Risto Mejide /@EP





El passat 16 de novembre, Risto Mejide va entrevistar Enrique Santiago al seu programa 'Todo es mentira'. Durant la conversa, el presentador va ser dur amb el comunista, que va atacar, entre d'altres, la policia. Però el que més va molestar Podem va ser el comiat. Mentre que Enrique Santiago va assegurar que havia estat un plaer xerrar amb Risto, aquest va deixar clara la seva postura: “No puc dir el mateix”, va respondre.





Per això, des de Podem no van dubtar a atacar el presentador a través d'un tweet recollit per Catalunyapress. “Alguns mitjans i programes, com el de Risto, es queixen de que hi ha molta crispació a la política espanyola”, van començar a escriure.





“Després tracten així els seus entrevistats. L'educació i el respecte haurien de ser sempre el primer i més en algú que suposadament es considera un professional”, indicava el compte oficial de Podem. Un missatge que van compartir, entre altres, figures com Pablo Echenique.









Després d'aquest missatge de Podem, Risto no es va mossegar la llengua i va decidir respondre : “Jo què li diré a Podem. Que tenen tota la raó. L'educació i el respecte són el primer”, va dir.







“Si per a ells dir el que es pensa és una falta de respecte, doncs tenen un problema greu. Jo tinc el defecte de dir el que penso, com que no va ser un plaer fer l'entrevista a Enrique Santiago”, va continuar.





Després d'això, va aprofitar per treure a la llum les coses menys bones d'Enrique Santiago i els seus companys. Va compartir fotos de Pablo Iglesias i Juan Carlos Monedero i va concloure: “Senyors de Podem, no estan per donar grans lliçons sobre l'educació i la crispació… Aneu a donar lliçons a un altre lloc”.