Estanislao Nistal: "Hi ha un increment continu de bacteris superresistents als antibiòtics"

El viròleg Estanislau Nistal / @Captura d'un vídeo de la Fundació Universitària Sant Pau CEU





Aquest dijous 18 de novembre se celebra el Dia Europeu per a l'Ús Prudent dels Antibiòtics i amb aquest motiu, des de El Programa de Ana Rosa han contactat amb el viròleg Estanislau Nistal. En la seva intervenció, l'expert ha assenyalat que "hi ha un increment continu de bacteris superresistents que fan que els antibiòtics siguin inefectius".





Nistal ha explicat que aquesta problemàtica "és una cosa que està en augment des de fa gairebé 10 anys" i és deguda a "l'ús d'antibiòtics en situacions en què no són necessaris". Això “augmenta la possibilitat que els bacteris que estan en centres hospitalaris o en altres llocs creixin guanyant altres bacteris que no tenen la superresistència”.





Així, insisteix que "moltes vegades s'administren antibiòtics per a infeccions virals" i això no s'hauria de fer perquè no serveixen. Però assenyalen que de vegades és difícil saber amb exactitud si el pacient té un virus o un bacteri perquè no tenim “una estratègia diagnòstica” suficient.