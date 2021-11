Goirigolzarri defensa la “competitivitat” de les persones en un món digitalitzat

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri @EP







El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, va defensar aquest dimecres que, en un món cada vegada més digitalitzat, les persones continuaran sent "l'element diferencial de competitivitat" i va assegurar textualment que el talent i el compromís són claus per a les empreses, ha informat CaixaBank en un comunicat aquest dimecres.







Ho va dir a la XIV Cimera Cotec Europa que es va celebrar a Màlaga sota el lema ' La transició cap a l'economia intangible a Europa ', en què Goirigolzarri va participar en una taula rodona amb la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, i el president de Teléfonica, José María Álvarez-Pallete.





El president de CaixaBank va reivindicar que la banca és el sector "més centrat en intangibles" i que el més important per a un banc és, segons la seva opinió, la confiança, darrere de la qual, segons Goirigolzarri, hi ha la imatge global del banc i també la realitat del client amb la seva oficina i les xarxes.





"El primer que hem de fer és preservar la confiança que els clients tenen en nosaltres sobre la privadesa amb què tractem les seves dades, perquè sense confiança no farem més passos i no hi haurà finançament ni serveis ni cap altra qüestió", va argumentar.





En aquest sentit, el president de CaixaBank va destacar el talent com un altre “intangible” i ha defensat la necessitat de sumar nous perfils als equips.